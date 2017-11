9:04 - Obhajoba upozorňuje, že záznamy z návštěv byly vyhotoveny až zhruba měsíc po uskutečněné návštěvě. Obhájce předkládá kopii záznamu z 30.9.2015

9:03 - Obhajobu zajímají důvody návštěv vyšetřovatele Jušty u poškozené.

9:01 - Jeho vyjádření vyvolalo hlasité nesouhlasné projevy v publiku, zejména v místě, kde mezi veřejností sedí rodina obžalovaného.

„Hlavním důvodem policejní ochrany, aby nebyla ovlivňována svědkyně případu,“ řekl Jušta.

9:00 - Svědek Jušta potvrdil, že policejní ochranu poškozené navrhl on.

„Paní měla stále různé návštěvy, byla v tak špatném stavu, že uvažovala o sebevraždě. Proto jsme přistoupili k intervenci. Byla jí poskytnuta, aby to přežila. Měla být chráněna před útoky zvenčí. Objevovali se u ní lidé z blízkosti pana Nečesaného,“ uvedl svědek.

Ženu navštěvovali také zástupci médií. I to byl důvod, proč bylo přistoupeno k policejní ochraně.

8:56 - Mjartan se zajímá o průběh rekognice, kdy měla zraněná kadeřnice identifikovat útočníka.

„Podle mého názoru byla schopná popsat, co se stalo. Byl jsem upozorňován lékařem, že když paní usne a probudí se následujícího dne, nemusí si nic pamatovat,“ uvedl kriminalista.

Dotaz státní zástupkyně Lenky Faltusové, zda se o stavu poškozené bavil s lékařem. „Ano. Lékař mne upozornil, že je zraněná pod léky a ve vážném stavu,“ uvedl svědek.

8:51 - Soudce se ptá na přítelkyni vyšetřovatele, která byla v tomto případu vedena jako svědkyně. „Nesmysl,“ odmítl Jušta, že by se s ní o případu bavil, případně, že by ji řekl, že by manipuloval s důkazy v kauze Nečesaný. Odmítl také, že by řekl, že to Lukáš Nečesaný neudělal. Podle vyjádření bývalé milenky kriminalisty v tom měla být politika vůči jeho otci, řediteli krajské nemocnici v Liberci. „Nesmysl,“ zopakoval Jušta.

8:47 - Kriminalista tvrdí, že do kontaktu s oblečením obžalovaného prý nepřišel.

8:43 - Jušta uvádí, že se kauzy účastnil jako vyšetřovatel, to znamená mimo jiné, že prováděl výslechy svědků, rekognici, kompletoval spisy, účastnil se i ohledání činu. soudce se zajímá o průběh zajištění pachových stop na místě činu.

V soudní síni je přítomná rodina Lukáše Nečesaného, včetně rodičů a manželky.

8:37 - Před senát předstoupil kriminalista Milan Jušta.

8:34 - Soudce Miroslav Mjartan zahájil jednání.

V minulosti byl Nečesaný pravomocně odsouzen, poslední odsuzující verdikt však zrušil Nejvyšší soud, která vrátil případ zpět na počátek ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Ve svém rozhodnutí vytýkal Nejvyšší soud nižším soudům zejména selektivní hodnocení důkazů, přehlížení vážných pochybností i nerespektování dřívějších pokynů odvolacích soudů.

Video

Soud s Nečesaným letos v září. Zdroj: Právo

Případem se začali v Hradci Králové znovu zabývat letos 6. září. Původní senát s předsedou Jiřím Vackem, který původně poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, však nahradil senát vedený soudcem Miroslavem Mjartanem.

Zmíněný 16letý trest Vrchní soud v Praze zrušil. Vacek však i napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud v květnu 2015 rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení.

Krajský soud Nečesaného v dubnu 2016 znovu uznal vinným a uložil mu 13 let vězení, odvolací vrchní soud pak rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, v prosinci 2016 Nejvyšší soud trest Nečesanému opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek zrušil. Lukáš Nečesaný vinu odmítá od počátku kauzy.