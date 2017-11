Zdrcuje mě to, řekl devatenáctiletý řidič, který zabil dva lidi. Dostal podmínku

Když se loni v listopadu rozhodl nezkušený mladý řidič Jiří Hormandl (19) riskantně předjíždět auto u pražských Horních Počernic, dopadlo to tragicky. Narazil do vozu jedoucího v protisměru, čímž způsobil smrt dvou lidí. Obvodní soud pro Prahu 2 mu za smrtelný hazard v pondělí uložil tříletý trest vězení podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let a desetiletý zákaz řízení.