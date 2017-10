Rodiče s unesenými bratry se přihlásili policii na Slovensku

Po čtrnácti dnech ukončili policisté pátrání po desetiletém a o šest let mladším bratrovi, které jejich rodiče unesli v polovině října z Dětského centra ve Strakonicích. Rodiče nakonec odevzdali děti sami do krizového centra na Slovensku. Právu to potvrdila mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.