Na tísňovou linku přijali policisté v Brně oznámení, že u autobusového nádraží v ulici Zvonařka nějaký muž zapaluje popelnice a jednu z nich vhodil do vozovky. Svědkyně pak na místě označila za pachatele právě odcházejícího muže. Ten se při spatření hlídky dal okamžitě na útěk a zamířil do obchodního centra.

Na výzvy pronásledujících policistů nereagoval a v okamžiku, kdy neměl další cestu k úniku, skočil z prvního patra galerie dolů. Policisté však podezřelého muže dostihli a za užití donucovacích prostředků zpacifikovali.

„Vzhledem k tomu, že si při pádu poranil obě paty, odnesli ho do vozidla a převezli do nemocnice. Z dalšího šetření vyšlo najevo, že se jedná o 34letého vězně, který se měl již v úterý v poledne vrátit do výkonu trestu do věznice v Břeclavi,” uvedla k případu mluvčí Andrea Cejnková.

Chvíli před tím, než zapálil popelnice, ukradl podle policistů muž ještě v místní trafice zapalovač. „Je velice pravděpodobné, že byl pod vlivem omamných látek, což případně potvrdí výsledky laboratorního vyšetření. Celým případem se nyní zabývají kriminalisté,“ doplnila Cejnková.