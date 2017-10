Ke krvavému incidentu došlo večer 17. prosince na zastávce autobusu, ze kterého společně vystoupili. Poškozená žena mu podle obžaloby již během jízdy opakovaně řekla, aby ji nechal na pokoji, že se s ním již nehodlá bavit.

„Po rozepři přistoupil zezadu k poškozené a kuchyňským nožem o délce 28 centimetrů, který za účelem usmrcení poškozené měl u sebe schovaný, jí opakovaně bodl do obličeje, krku, hrudníku, nadbříška a levé horní končetiny,“ uvedl státní zástupce František Stibor.

K dokonání trestného činu nedošlo podle něj pouze proto, že útočícího mladíka vyrušila posádkou kolem projíždějícího vozidla taxislužby, která po zastavení vyběhla oběti na pomoc.

Přiznal se na policejní stanici



Obžalovaný z místa činu utekl, vlakem a taxíkem se pak dostal domů za hranice s Německem do města Chemnitz, kde má jeho rodina trvalé bydliště. Druhý den se na doporučení bratra, kterému se svěřil, k činu přiznal na místní policejní stanici. Na začátku ledna byl pak na základě evropského zatykače vydán do Česka, kde ho mostecký soud poslal do vazby.

Obžalovaný ve své výpovědi před soudem za asistence překladatele podrobně popsal svůj několikaletý vztah s poškozenou, kterou opakovaně označil za bezcitnou manipulátorku lidí ze svého okolí, vesměs drogově závislých a prostitutek.

Nils Antonio Matias Tesoura u soudu

FOTO: Karel Otcovský, Právo

„Ze začátku jsem jí a její rodině rád finančně pomáhal, když jsem viděl, v jakém prostředí žijí. Postupem času ale chtěla po mně pořád víc a víc peněz,“ uvedl.

Poškozená porodila loni syna. „Dokud jsem jí dával peníze, tak tvrdila, že jsem otec dítěte. Když jsme ale měl finanční problémy, tak otočila a říkala, že dítě je někoho jiného. Testy otcovství přitom trvale odmítala. Najednou se změnila, nechtěla se mnou mluvit, stejně jako její rodina a známí,“ vypověděl obžalovaný.

Od té doby se prý do Litvínova vracel hlavně kvůli chlapci. „Dodnes nevím, jestli je můj,“ doplnil.

Potkali se prý náhodou



Trpělivost mu prý došla, když byl při jedné návštěvě v rodině poškozené okraden o mobil a peníze. „Byl jsem velmi zklamaný, že mě takto podrazili lidi, které jsem tak dlouho finančně podporoval,“ popsal mladík před soudem tehdejší pocity.

Vše si prý chtěl s poškozenou vyříkat v osudný prosincový den. Ta ale na schůzku nedorazila a nezastihl ji ani doma. Náhodou se potkali na zastávce, kde nastoupili do stejného autobusu.

„Úplně mě ignorovala. Když jsme vystoupili, tak mi začala nadávat, strkat do mě a několikrát mě uhodila. Cítil jsem se ohrožen, zpanikařil jsme a instinktivně sáhl po noži. Brzy jsem si uvědomil, že jsem udělal hroznou chybu,“ popsal soudu svou verzi konfliktu. Před policisty prý utekl z obavy, že by se s nimi nedomluvil.

Důrazně přitom odmítl, že by čin plánoval. Kapesní nůž prý pro pocit bezpečí nosil vždy u sebe od doby, kdy byl vojákem v německé armádě. Nůž s delší čepelí si tentokrát údajně vzal proto, že měl strach z lidí, kterými se jeho expřítelkyně obklopovala a kteří mu prý několikrát vyhrožovali.

Vyhrožoval, uvedla poškozená

Podle poškozené byl obžalovaný žárlivý, hlídal jí přes Facebook a nenechal si vymluvit, že není otcem jejího dítěte. Když se sním rozešla, tak jí prý vyhrožoval, „že jí nenávidí a že za všechno zaplatí.“

Ze závěrů psychologického znaleckého posudku vyplynulo, že obžalovaný je celkově nevyzrálý a emočně nestabilní. Motivace skutku vyplynula z dlouhotrvajícího partnerského konfliktu a byla snahou o vyřešení situace.

Hlavní líčení bude pokračovat 15 listopadu.