Marně učitelé i sociální pracovníci matce záškolačky domlouvali, nepomohla ani předchozí odsouzení za stejné jednání. Brněnskému Krajskému soudu tak nezbylo než ženu potrestat vězením, musí si odsedět 16 měsíců za ohrožování výchovy dítěte.

Děvče do školy chodilo jen sporadicky od podzimu 2015 do jara 2017. Nijak nepomohlo, že matku na velké absence její dcery upozorňovala sociálka i samotná škola.

Obžalovaná se školou nespolupracovala, ani neznala jména učitelů, žákovskou knížku dcery nikdy neviděla

„Obžalovaná se školou nekomunikovala a nespolupracovala, ani neznala jména učitelů, žákovskou knížku dcery nikdy neviděla. Její dohled byl celkově nedostatečný,“ konstatovala předsedkyně senátu Světlana Bartošová.

Byla už v podmínce



„Dělala jsem všechno proto, aby dcera školu navštěvovala a připravovala si učivo. Měla jsem ale další dvě děti, nedávno se mi narodilo další, a tak jsem jí nezvládla úplně kontrolovat. Vím, že s dcerou jsou výchovné problémy, snažila jsem to řešit, ale bez úspěchu. Do vězení nechci, ráda bych domácí vězení,“ napsala matka soudu.

Soudce ale takové vysvětlení nepřesvědčilo. „Podle jejích slov dcera zůstávala doma a hrála si se sestrami nebo se dívala na televizi. Nijak tuto situaci neřešila. Do školy dceru často posílala až po urgencích ze sociálky, třeba uprostřed týdne. Dívka si tak přivykala na zahálku místo plnění si školních povinností,“ zdůraznila Bartošová.

Matce nepomohlo ani to, že v předchozích letech byla odsouzena ke třem stovkám hodin veřejně prospěšných prací, jež nevykonala, a k podmínce za stejné provinění.

„Předchozí tresty se u ní minuly účinkem. Byl by to už další trest v řadě, kdy obžalovaná naprosto nevyužila možnost a nepoučila se. Ani to, že má další děti, nemůže odůvodnit trest domácího vězení. Trest 16 měsíců vězení není nepřiměřeně přísný,“ dodala Bartošová.