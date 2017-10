Předseda soudního senátu odmítl Štrausovo tvrzení, že jde o komplot. „Odvolací soud nesdílí přesvědčení obžalovaného, že se řízení zakládá na komplotu policie vůči jeho osobě. Že by policie kvůli tomu, aby zkompromitovala jednoho invalidu, navedla ke křivým výpovědím velké množství policistů z různých částí republiky a velké množství poškozených, se jeví jako naprosto absurdní,” řekl soudce Jiří Lněnička.

Odsuzujete invalidu, nevinnýho člověka. obžalovaný Karel Štraus



Štraus volal v letech 2011 až 2015 v různou denní i noční dobu mužům i ženám, které urážel, vyhrožoval jim či se jim vysmíval. Část obětí si vyhlédl v nočním rozhlasovém pořadu, kde se svěřovaly se svými problémy a kde na sebe nechávaly kontakt.

Hněv na manažera



Svůj hněv dále namířil proti moderátorům v rádiu, proti vysoce postavenému manažerovi Českého rozhlasu a také proti policistům, kteří se zabývali některými jeho přestupky. Šedesátiletého Štrause přivezla k středečnímu veřejnému zasedání posílená pětičlenná eskorta Vězeňské služby. Muž byl na vozíčku, ačkoliv podle zprávy z vazební věznice svou nemohoucnost pouze předstírá a svědci ho opakovaně viděli chodit.

Na zdravotní stav a zanedbanou péči si stěžoval i odvolacímu senátu, obžalobu odmítl. „Ty lidi vůbec neznám, ničím mi neublížili ani neprospěli, neznám je fyzicky, věkově, jsou z obrovský dálky, nikdy o mně neslyšeli, nikdy se mě nedotkli. Kde je motivace, proč bych jim chtěl ubližovat?” ptal se.

„Odsuzujete invalidu, nevinnýho člověka,” dodal. „Je sice pravda, že nic podstatného k tomu, co by mohlo vysvětlit motivaci obžalovaného, zjištěno nebylo - ovšem kromě toho, že je prostě takto nastaven. Je to zlý člověk, který chce ubližovat lidem,” reagoval soudce.

Rozvrátil rodinu



Obžaloba vinila Štrause z dvaceti různých skutků, přičemž poškozených bylo ještě více. Předčítání vulgarismů a oplzlostí, které muž říkal do telefonního sluchátka, soudu zabralo několik desítek minut. Jedné ženě například Štraus hrozil tím, že jestliže neskočí do Sázavy, pověsí ji na hrušku. Částečně nevidomému muži upoutanému na vozík zase mimo jiné říkal, že mu rozkope hlavu a že už stojí u něj před domem. V muži nyní vyvolává strach každé zazvonění zvonku u dveří.

V jiném případě vyhrožoval vážně nemocné ženě smrtí, obtěžoval ji vulgárními rýmovačkami a vysmíval se jí, že „slintá do radia jako bernardýn před uzenářským krámem”. Další ženu vinil ze smrti jejího manžela, obdobná obvinění jí zasílal i na pohlednicích. Dokázal také rozvrátit jednu rodinu tím, že střídavě telefonoval pomluvy oběma manželům, přičemž žena pokládala za původce tohoto jednání svou sestru. Součástí trestu je propadnutí deseti mobilních telefonů, které Štraus využíval k trestné činnosti.