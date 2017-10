Obrátila se na policii, protože dostala strach, že jí manžel vyhrožuje, aby vypovídala v jeho prospěch. Byla z toho velmi překvapená, protože Milana B. (64) poslal soud do vazby hlavně kvůli tomu, aby ji nemohl zastrašovat. Kriminalisté podle informací Práva zjistili, že obviněný muž požádal o vyřízení vzkazu spoluvězně, který ženě zavolal z telefonního automatu přímo v borské věznici.

Hovor trval zhruba dvě minuty. Obavy o svůj život žena pocítila především z dovětku volajícího, když mluvil o tom, že ji Milan odveze do Prahy. Z minulosti totiž věděla, že manžel svoji bývalou přítelkyni také vezl do Prahy a od té doby je nezvěstná. Prý se jednou mezi řečí zmínil o tom, že je někde zakopaná.

Hovory se nahrávají



Podle informací Práva požádal Milan B. o předání vzkazu manželce muže ze sousední cely. Ten nemá tak přísný režim a může z věznice telefonovat. Hovory nejsou odposlouchávány, ale nahrávají se, takže v případě potřeby je jejich obsah k dispozici.

Povalil mě na zem a sekerou bouchal do podlahy těsně u hlavy. poškozená

„Dal mi číslo, na které mám zavolat, a napsaný vzkaz na papíře, který jsem jenom přečetl,“ vypověděl vězeň, který je ve vazbě mimo jiné i za anonymní telefonát na soud o uložení bomby.

Soudní proces s Milanem B. začal v polovině srpna. Podle státní zástupkyně trvalo ženino utrpení bezmála rok a čtvrt. Ponižování, nadávky a bití byly téměř na denním pořádku. „Přemýšlela jsem o sobě jako o bezcenném kusu hadru, přála jsem si, abych se druhý den už neprobudila. Vážně jsem také přemýšlela, že skočím pod vlak,“ uvedla poškozená ve své výpovědi.

Znalci potvrdili, že se u ní rozvinul syndrom týrané ženy, který přerostl v posttraumatickou stresovou poruchu v důsledku závažného životního traumatu. Je v péči psychiatrů a podle nich potrvá léčení delší dobu.

Z obžaloby dále plyne, že žena musela často snášet i fyzické napadání.

Mlátil ji a kopal

„Mlátil ji do hlavy a kopal do rozkroku. Dostal ji tak do stavu, kdy se mu zcela podvolila a plnila jeho příkazy,“ konstatovali policisté. Jeden z útoků popsala poškozená takto: „Povalil mě na zem a sekerou bouchal do podlahy těsně u hlavy. Pak mě zvedl, odtáhl do koupelny a hlavou praštil o dlaždice. Nakonec přinesl lopatu, ať si sama vykopu hrob.“

Po asi pětiměsíční známosti obviněný muž ženu přinutil ke sňatku. „Bránila se tomu, ale bála se výhrůžek. Děsil ji tím, že na ni pošle kamarády, aby ji znásilnili. A až toho bude mít dost, tak ji přiváže řetězem v lese a nechá chcípnout,“ řekla státní zástupkyně.

Několikrát už byla žena na odchodu ze společné domácnosti, pokaždé však podlehla hrozbám a zůstala.

Milan B. jakékoliv násilí vůči manželce popřel. „Trpěla tím, že najednou z ničeho nic upadla. Třeba se i pomočila a přestalo jí bít srdce,“ tvrdil před soudem.