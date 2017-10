Sanitka kolem 18. hodiny spěchala ke zraněnému pacientovi, když ji do cesty v Plesné skočil muž, který krvácel a měl poraněný obličej. Záchranáři zastavili a chtěli muži pomoci.

„V tom začal muž řvát, sprostě nadávat, naskočil na přední sklo a kompletně ho zkrvavil a rozbil holýma rukama. Záchranáři se snažili ujet, on však mlátil do celé sanity a začal se do ní dobývat. Dokud jej nezpacifikovala přivolaná policie,“ uvedli záchranáři na svém Facebooku.

„Policisté třicetiletého muže zadrželi a převezli do nemocnice v Chebu s poraněnou rukou, kde ho střeží. Dechová zkouška ukázala 1,84 promile. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci,“ řekl Novinkám mluvčí policie Daniel Dvořák.

Záchranáři zraněni nebyli. Důvod útočníkova jednání policisté zatím neznají.

Incident okomentoval také ředitel karlovarských záchranářů Roman Sýkora. „Záchranáře i policii překvapila obrovská míra agrese. Bohužel tyto incidenty jsou stále častější a záchranná služba Karlovarského kraje podnikne kroky a bude žádat nově zvolené poslance, z nichž je mnoho známých záchranářů, o tvrdší postihy těchto nebezpečných individuí,“ konstatoval Sýkora.