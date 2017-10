Jedná se o videozáznam, jejž společně se svým advokátem a kameramanem natáčeli v průběhu služby 24. února a který má znevěrohodnit výpověď poškozené Hany K. Tu podle státní zástupkyně strážníci bezdůvodně odvezli uprostřed noci několik kilometrů za město na samotu zvanou Páteček, kde ji vysadili z auta a odjeli.

Vzali si služební auto

Obžalovaní vinu popírají s tím, že ženu vysadili před jejím domem a až poté odjeli na Páteček údajně provádět kontrolní činnost. Téměř půlhodinový komentovaný videozáznam, který tento týden strážníci předložili soudu, má dokazovat, že je poškozená mohla z místa bydliště vidět pohybovat se na cestě z Pátečku směrem do města. Strážníci v rámci natáčení projížděli znovu celou trasu a zkoumali výhledové podmínky, jaké Hana K. tehdy měla od svého bydliště.

Samosoudce Jaromír Veselý po přehrání videa uvedl, že požádá vedení městské policie o vyjádření, za jakých okolností záznam vznikl, zejména pak kdo rozhodl o poskytnutí služebního vozidla k tomuto účelu. Velitel sušických strážníků Libor Potužník na dotaz Práva potvrdil, že oba strážníci byli v době natáčení videozáznamu ve službě.

„Auto jsem jim dal k dispozici já, aby byl záznam autentický. Jednalo se o stejné vozidlo, které měli tenkrát,“ prohlásil Potužník s tím, že za svými strážníky stojí. „Jsou to dobří strážníci,“ dodal. Klatovský soud už jednou rozhodl, když v lednu oba strážníky uznal vinnými a jako trest jim uložil sto hodin veřejně prospěšných prací.

Krajský soud ale rozsudek zrušil a nařídil případ znovu projednat. V rámci nového jednání strážníci předložili zmiňovaný videozáznam.

Žena na ně hanlivě křičela



Hana K. na sebe upoutala pozornost strážníků předloni v prosinci, když na ně z okna nonstop baru Magic začala hanlivě povykovat a gestikulovat. Oba proto vešli do podniku, ženu vyvedli ven, nasadili jí pouta a odjeli s ní na služebnu. Tam dostala dýchnout a po pozitivním testu na alkohol ji vzali do nemocnice na vyšetření. Pak ženu naložili zpátky do auta a údajně zavezli na Páteček, kde ji vysadili.

„Chtěli, abych s nimi šla ven. Nejdříve jsem to odmítla, pak jsem ale poslechla a dobrovolně opustila bar. U auta mi řekli, abych dala ruce za záda, a nasadili mi pouta. Jeli se mnou na služebnu, pak do nemocnice, a nakonec mě vysadili na Pátečku,“ vypověděla poškozená před soudem.

Přiznala se k pití



Přiznala, že ten večer vypila několik malých piv a jednoho panáka. Žalobkyně je přesvědčena, že strážníci neměli k zajištění ženy zákonný důvod. „V době, kdy ji v baru řešili za její nemístné poznámky, nereagovala tak, že by svým chováním narušovala veřejný pořádek nebo ohrožovala jiné osoby. Nekladla žádný odpor, strážníky nenapadala ani se jim nesnažila utéci,“ vysvětlila státní zástupkyně.

Strážníci se před soudem hájili tím, že jim žena sprostě nadávala a že měli v důsledku její podnapilosti obavy, aby si neublížila. „S kolegou jsme to vyhodnotili tak, že její urážky jsou útokem na nás. Proto jsem ji vyzval jménem zákona, aby se mnou šla ven a podala v dané věci vysvětlení. U vozidla jsme museli použít donucovacích prostředků, protože nekontrolovala své chování a její agrese se stupňovala. Chtěli jsme ji odvézt na záchytku, ale nikde nebylo volné místo,“ uvedl Daněk.