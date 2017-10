Zmizení ohlásil otec, který se o dívku stará a usiluje o to, by ji získal do péče. „Domnívá se, že za celou situací stojí její matka, která v současné době bydlí v zahraničí," řekl Novinkám policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Policisté okamžitě rozjeli rozsáhlou pátrací akci. Na několika výjezdech z metropole vytvořili stanoviště, na nichž kontrolovali všechna projíždějící auta.

„Dokud nebudeme mít jednoznačně potvrzeno, jak se celá situace odehrála, tak platí stav, že událost vyšetřujeme jako únos dítěte," doplnil Hulan.

Později kriminalisté získali informaci, že by se dítě mělo nacházet u své matky v Německu. Tuto verzi prověřují, zatímco pátrání dál pokračuje.