Obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Za pokus o vraždu hrozí směnárníkovi až osmnáctiletý trest.

Incident se odehrál letos v březnu. Směnárník se dostal do sporu s mladším mužem poté, co zaslechl, že se ve směnárně domlouval na výměně peněz s další zákaznicí. Podle obžaloby se směnárník a muž začali nejprve vzájemně urážet, slovní rozepře pak přerostla ve fyzickou potyčku.

Při ní ar-Rašíd vytáhl nůž a muže opakovaně bodl. Zasáhl srdce a játra. Zraněného muže nechal ar-Rašíd ležet na zemi a vrátil se do směnárny. Život pobodanému zachránili lékaři v blízké vinohradské nemocnici. To, že mladík přežil, znalec Jiří Hladík označil za „medicínský zázrak”.

Soud vyhověl návrhu státní zástupkyně, která navrhovala trest při dolní hranici trestní sazby. „Bylo nepochybně prokázáno, co se mezi obžalovaným a poškozeným stalo,” uvedl předseda trestního senátu Jan Šott.

Myslel, že je podvodník



Uvedl, že ve sporu byl směnárník aktivnější a agresivnější, například mladíka jako první strčil. Ar-Rašíd vinu nepopírá, tvrdí ale, že si na chvíli, kdy bodal nožem, nepamatuje. Zdůraznil, že v Čechách žije 18 let, pracuje a má tu rodinu a zázemí. Když slyšel, že se muž domlouvá se ženou na výměně peněz, rozčílilo ho to, myslel si prý, že jde o podvodníka.

Nožem zaútočil poté, co ho mladík udeřil do obličeje a shodil mu tím brýle. Směnárník uvedl, že měl mladík i rasistické narážky, to ale napadený popřel. „Nejsem rasista a nejsem si vědom, že bych ho nějak nazval,” řekl mladík.

Podle znalce Vlastimila Tichého není obžalovaný agresivní. Lékaři u něj nenašli žádnou duševní poruchu, je podle nich průměrně inteligentní. Muž podle nich útočil v afektu, jednal zkratkovitě. „V dané chvíli neuvažoval, jaké to může mít následky,” uvedl Tichý.

Zaplatil mu 120 tisíc



Obhájce směnárníka Eduard Bruna soudu navrhl, aby čin překvalifikoval na mírnější pokus o zabití, protože prý jednal v silném rozrušení. Směnárníkovi by tak hrozily tři roky až deset let. „Úmysl (pokusu o vraždu) je třeba dovozovat ve chvíli, kdy zaútočil nožem,” uvedl ale Šott. Dodal, že ve chvíli, kdy začal směnárník bodat, byl mladší muž již na odchodu.

V nemocnici byl napadený měsíc. Dodnes má prý zdravotní následky, nemůže pracovat jako truhlář, kvůli zranění se prý nemůže věnovat ani sportu. Jako náhradu majetkové i nemajetkové újmy žádal u soudu 1,2 miliónu korun, soud mu přiznal necelých 520 tisíc. Útočník muži zatím poslal 120 000 korun.