Křipský podle obžaloby tlačil na jednu z obětí, aby zaplatila milión korun firmě, které dlužila. „Řekl mi, že pokud budu dělat to, co mám, bude to v pořádku, a pokud ne, budu zavřený. Tak jsem zaplatil,“ prohlásil u soudu.

„Vytvořil si nějakou realitu, že se stal obětí gangu. Jeho motiv je, že má potřebu se pomstít mně a mé rodině. Je otázkou, zda je poškozený on, nebo jsem se stal obětí jeho paměťové stopy,“ oponoval Křipský, který musel strávit 26 měsíců ve vazbě a půl roku ve vězení.

Bosse zavraždili



Toflův gang, čili skupina bývalých policistů a jejich kompliců ovlivňovala podle žalobců několik let policejní vyšetřování. Pojmenování dostala podle údajné hlavy celého uskupení Michala Tofla. Toho zabili nájemní vrazi před sedmi lety u jeho domu v Brně, za což vyfasovali 19 let vězení.

Soudy v kauze potrestaly celkem 11 lidí tresty od tří do devíti let. Odsouzení podle pravomocného verdiktu nabízeli podnikatelům, že za úplatek vyřeší jejich problémy se zákonem nebo za peníze zastaví smyšlenou kauzu. Marná byla snaha odsouzených a jejich advokátů, kteří namítali, že důkazy stojí na výpovědích lidí s kriminální minulostí.

Mezi odsouzenými byl původně i Křipský, který dostal 4,5 roku vězení a pokutu 200 tisíc korun. Od počátku tvrdil, že se ničeho protizákonného nedopustil.