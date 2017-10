Obžalovaný v pondělí tvrdil, že zpomalením chtěl řidiče za ním donutit, aby s ním vyřešil jeho předchozí probliknutí.

Kostner podle státního zástupce několik dní po loňských Vánocích ve svém BMW na 32. kilometru dálnice D10 u Mladé Boleslavi ve směru na Turnov prudce najel do levého jízdního pruhu a zprava předjel zhruba 130kilometrovou rychlostí octavii. V té právě seděl muž (35) se ženou (32) a jejich osmiměsíčním synem.

Kostner nato začal brzdit, a řidiče octavie tím donutil na dálnici zastavit.

K předjíždění zprava se rozhodl prý proto, že ho řidič octavie, kterého předtím několikrát problikl, údajně zpomaloval.

Příčinou je podle mě pochybení více lidí. obžalovaný

„Myslel jsem si, že za to, že jsem ho problikával, zpomaluje. Vyhodnotil jsem to špatně,“ uvedl Kostner u soudu. „Udělal jsem špatné rozhodnutí, rozhodl jsem se ho podjet zprava s tím, že se pak zařadím a pojedu dále. Přiznávám, to v pořádku nebylo,“ dodal.

Jenže dále nejel, místo toho podle žalobce začal intenzívně brzdit. „Myslel jsem, že mě chce vytrestat za to, že jsem ho zpomalil v jízdě. Myslel jsem, že mě předjede a tím to skončí,“ vypověděl u soudu poškozený řidič octavie.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vážná nehoda tří vozidel. Archivní video

Kostner u soudu tvrdil, že přibržděním chtěl řidiče donutit zpomalit a přejet přes pravý jízdní pruh do odstavného, že by se to „pak vyřešilo s policií nebo bez“. Při zpomalování prý pustil blinkry, aby dal řidiči octavie své úmysly najevo. Ani poškozený, ani nikdo další ze slyšených svědků si ale žádných blinkrů nevšiml.

„Předpokládal jsem, že když brzdím a brzdí i ten za mnou, tak začnou zpomalovat všichni,“ vypověděl Kostner.

Dítě zemřelo po převozu

Na poměrně prudké snížení rychlosti octavie a na její následné nucené zastavení zvládli zareagovat tři za ní jedoucí řidiči a strhli auta do strany. Řidič audi, který jel za nimi, už to ale nestihl a do octavie zezadu narazil. „Nemohl jsem s tím nic dělat. Strašně mě to mrzí,“ vypověděl před soudem řidič audi s tím, že má od té doby strach jezdit.

Oba dospělí v octavii nárazem utrpěli početné zlomeniny, žena měla zlomenou páteř.

Jejich osmiměsíční syn, který byl v autosedačce spolu s matkou na zadních sedadlech auta, utrpěl zlomeninu lebeční klenby a devastující poranění mozku. I přes rychlý převoz do nemocnice v Praze-Motole vážným následkům nehody posléze podlehl.

Poškození za to nyní požadují po Kostnerovi miliónové odškodné. Obžalovaný si od nárazu údajně mnoho nepamatuje, spíše jen útržkovitě. Tvrdí, že se snažil dítě z auta vytáhnout. Přímo pak neodmítl zavinění nehody a následné smrti malého dítěte, zároveň jej ale ani nepřiznal. „Příčinou je podle mě pochybení více lidí,“ myslí si Kostner.

Při zpomalení před octavií měl prý pocit, že je tlačený, což potvrdil jeden ze svědků.

„Vím, že se dotýkali, jako by ho tlačil,“ uvedl řidič mercedesu, který jel s nimi chvilku souběžně v pravém pruhu.

Vysvětloval si to tím, že se oba řidiči znají a octavii asi nefungují brzdy.

Kostner, který o sobě prohlásil, že je za volantem „spíše takový flegmatik“, už měl v minulosti zakázáno řídit kvůli alkoholu za volantem. Byl také odsouzen za vydírání své bývalé přítelkyně, se kterou měl spory ohledně peněz.