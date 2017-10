Bývalý strážník Koblížek si za střelbu odpyká 15 let, potvrdil Nejvyšší soud

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalého strážníka Pavla Koblížka. Za vraždu muže a pokus o vraždu druhého před klubem ve Vysokém Mýtě si má odpykat 15 let ve vězení. Výkon trestu mu soud sice letos odložil, jeho argumenty nevyslyšel. Koblížek by měl nyní nastoupit do vězení.