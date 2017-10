Tím zlodějem měl být podle obžaloby 19letý Abdullah Hussein, který je stíhán jako uprchlý.

„Akorát jsem přejel hranice, když mi zavolal šéf, abych se i s pasažéry vrátil zpátky do klubu, že tam jeden z nich okradl barmanku o kasírtašku. To mě vystrašilo při představě, kdo mi sedí za zády. Tak jsem se jim snažil vysvětlit, že můj kolega má nějaký problém s autem a že se musím vrátit do Čech a pomoci mu,“ vypovídal Kubů.

Když se pak s autem otočil, spolujezdec na přední sedačce otevřel dveře a vyskočil ven. „Byl to ten, který mi ještě před jízdou zaplatil 50 eur. Vyndal je z klasické kasírtašky, která byla napěchovaná bankovkami,“ pokračoval svědek.

Rychle pak šlápl na plyn, aby byl co nejrychleji zpátky v klubu se zbylými dvěma pasažéry. „Říkal jsem si, že když pojedu rychle, tak se budou bát mi něco udělat, abych s nimi nenaboural,“ vysvětlil Kubů.

Nekonečných pět kilometrů



Neměl u sebe žádnou zbraň ani pepřový sprej. „Byl jsem pořád ve střehu, aby mi třeba nehodili kolem krku nějakou smyčku. Kdyby mě napadli, měl jsem v plánu to do něčeho napálit a pak jim zdrhnout. Těch pět kilometrů bylo neskutečně dlouhých, každá vteřina se táhla jako věčnost,“ popisoval cestu taxikář.

Dvojici Iráčanů dovezl do klubu a předal policii. S majitelem nočního podniku se hned vydali do Německa, kde útěk podezřelého oznámili tamní strážcům zákona. Ti uprchlíka později zadrželi. Ještě než ale začal v Čechách soud, Hussein z tábora zmizel. Podle předsedy senátu Milana Anderleho byl jeho poslední známý pobyt zřejmě v Belgii, kde jej také naposledy kontrolovala tamní policie.

Soudce nakonec jednání odročil na neurčito. „Obhájce požaduje výslech jednoho z dvojice Iráčanů, kteří tehdy byli s obžalovaným, který je stále v azylovém táboře. Doručili jsme mu sice cestou německé policie předvolání, ale k soudu se nedostavil. Nyní požádáme německé kolegy v rámci mezinárodní právní pomoci, zda by ho mohli k této věci vyslechnout,“ vysvětlil Anderle.