Pozůstalým měl muž podle rozsudku hradeckého soudu zaplatit 2,25 miliónu korun, podle odvolacího senátu musí zaplatit necelý milión. Zbytek nároku mohou pozůstalí vymáhat v civilním řízení. Tragédii předcházela hádka manželů.

Muž podle obžaloby do pokoje hodil hořící papírovou kouli o velikosti kopacího míče a vyšel před dům, kde kouřil a pil víno. V pokoji nechal ženu, která ve stavu těžké opilosti ležela na posteli. Šířící se oheň zpozoroval muž po několika minutách. Požár se bez úspěchu snažil hasit dešťovou vodou, kterou nosil zvenku ve vědru. Tvrdil, že se ženu pokoušel z pokoje vytáhnout, nakonec ji však nechal v domě a odešel ven. Oheň dům z podstatné části zničil, tělo ženy hasiči později našli v ložnici.

Geltner k jednání nepřišel. Své právničce zaslal dopis, v němž uvedl, že je hospitalizován v nemocnici. Právnička soudu řekla, že muže z nemocnice propustili v pátek, od té doby ji nekontaktoval.

Zapálil i gauč

Předseda trestního senátu Martin Zelenka proto nařídil jednání v Geltnerově nepřítomnosti. Prostřednictvím své zástupkyně Geltner žádal, aby senát vrátil případ zpět hradeckému soudu nebo aby skutek překvalifikoval zpět na usmrcení z nedbalosti. "Za toto jednání je obžalovaný ochoten přijmout trest a z tohoto jednání se cítí vinen," řekla právnička.

Za usmrcení z nedbalosti by muži hrozily maximálně tři roky vězení. Podle státní zástupkyně, která se proti rozsudku hradeckého soudu neodvolala, je desetiletý trest přiměřený. V řízení podle ní bylo prokázáno, že Geltner jednal úmyslně. Už v minulosti podle svědků několikrát zapaloval gauč, na kterém žena spala. Upozornila i na to, že se muž o osud ženy vůbec nezajímal. "Kouřil, pil alkohol a až po nějaké době se do pokoje vrátil," uvedla státní zástupkyně.

Žena utéct nemohla

"Musel počítat a být srozuměn s tím, že od koule může vzniknout požár celého domu. Stejně musel počítat a být srozuměn s tím, že se manželka ve stavu těžké opilosti nebude schopna z domu dostat," odůvodnil své rozhodnutí Zelenka.

Geltner se ke skutku původně přiznal. U soudu změnil výpověď a tvrdil, že požár vznikl od nedopalku ženiny cigarety, v průběhu jednání se ale vrátil k první verzi příběhu. "Netušil jsem, že by od té koule mohl chytit celý dům, hodil jsem to ke krbu, ale netrefil jsem se. Nevím, proč jsem tu kouli udělal, neumím to vysvětlit," řekl v dubnu Geltner. Odmítl ale, že by chtěl ženu zabít.