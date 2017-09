„Stál jsem na druhé straně. Najednou se ve vzduchu objevil vrtulník a vyskočilo osm lidí. Měli tam připravený oranžový kříž, kde měli dosednout mezi vrtulníky. První, druhý normálně přistáli, tenhle byl třetí nebo čtvrtý, který najednou dopadl na mobilní zábradlí a diváky,” popsal divák Novinkám, který pád nahrál na video.

To podle něj nikdo nečekal. Prostě se najednou ozvala rána a všichni přítomní na místě přihlíželi jen tomu, jak padák pomalu dopadá na zem za výsadkářem. „Hned tam přiběhli pořadatelé, ale nevěnovali se přímo tomu výsadkáři, ale spíše těm divákům. Pak tam přijela vojenská sanitka a ta žlutá sanitka,“ uvedl divák pro Novinky.

Záchranáři na pražské letné

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Zarážející je to, že parašutista diváky před dopadem nevaroval. „Lidi si pak o tom povídali. Slyšel jsem paní s dítětem, jak se baví, že bylo divné, že ten parašutista něco nezakřičel. Třeba pozor a podobně. Ti lidi asi byli spíš překvapení, čekali, že dopadne někde mimo,“ vylíčil čtenář.

Armáda ústy své mluvčí uvedla, že výsadkáře strhl prudký poryv větru. U země však podle něj příliš nefoukalo. „Že by nějak extra foukalo se mi nezdálo. U země do dvou metrů žádný silný vítr nebyl. O deset metrů výš to ale asi může být jinak, to bych nechtěl soudit,“ podotkl divák.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záchranáři pomáhají zraněným

Zdroj: Novinky.cz

Incident vyšetřují



Pád se odehrál krátce po druhé hodině odpoledne při závěrečné seskoku. Podle mluvčí záchranářů Jany Poštové utrpěl zranění 36letý výsadkář a žena. Oba byli převezeni do nemocnice. Zraněno bylo také dítě, které ale k lékaři odvezl otec.

„Nepředpokládaný poryv větru odnesl jednoho z parašutistů mezi diváky, kde srazil jak oplocení, tak dva diváky. Incident vyšetřuje vojenská policie s Policií ČR,“ řekla Novinkám mluvčí armády Vlastimila Cyprisová. [celá zpráva]