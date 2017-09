Srovnatelný podvod, který by se takto tragicky vymknul z rukou a jehož dva aktéři vlastní vinou zemřeli, přitom české pojišťovny dosud nepamatují. Obžalovaný Goran Boban od počátku odmítal, že by měl na tragédii nějaký podíl.

„Nemám s tím nic společného. Státní zástupce celou obžalobu vykonstruoval na základě informací, které nejsou pravdivé,“ tvrdil Boban od počátku. Soud ale dospěl k názoru, že tomu tak není. „O jeho participaci nemáme žádné pochybnosti,“ řekl soudce Vítězslav Božoň.

Exploze otřásla domem, který Goran Boban koupil před více než dvaceti lety a kde mimo jiné zřídil linku na výrobu medovníků, v sobotu 10. ledna 2015 odpoledne. Výbuch zdemoloval několik zdí, stropy, část obvodového zdiva, výrobní linku a poškodil i několik aut zaparkovaných u domu.

Těla se našla později



Hasiči prohledávali trosky a do akce se zapojili i psovodi, nikoho zavaleného ale nejprve nenašli. Až když mohla být v dubnu provedena důkladná prohlídka trosek, byla na místě nalezena dvě těla.

Je možné, že se na mne chystal atentát. obžalovaný

To už měla česká policie informace o Chorvatech, kteří byli krátce před událostí v kontaktu s Goranem Bobanem. Šlo o Branka Mrakoviče, Branka Katušiče a Vinka Žuljoviče Klici, který byl později zavražděn na předměstí Záhřebu a byl vyšetřován i kvůli podezření z účasti na válečných zločinech.

Goran Boban přiznává, že byl v blízkém kontaktu s Brankem Mrakovičem a Brankem Katušičem. Prý spolu domlouvali nějaké obchody a několik dní před tragédií se byli v jeho domě i podívat s tím, že by mu mohli pomoci s prodejem nemovitosti. Pak odjeli do Chorvatska s tím, že majitel domu dal jednomu z nich i klíč pro případ, že by tam chtěl někdy v budoucnu přespat.

Výbuch připravovali společně



Výbuch nastal podle Gorana Bobana ve chvíli, kdy se vracel z nákupu v nedalekém obchodním centru. „Byl jsem v šoku, netušil jsem, proč by mohlo k výbuchu dojít. Plyn jsem měl v pořádku, byla to pro mne záhada,“ tvrdil u soudu.

Teprve až po několika dnech od výbuchu, kdy dostal z Chorvatska informace, že jeho známí jsou pohřešováni, mu celá věc začala vrtat hlavou. „Je možné, že se na mne chystal atentát,“ nabídl soudu svoji verzi, jak se oba muži bez jeho vědomí do domu dostali a jak tam způsobili výbuch, při kterém zemřeli.

Soud však nakonec dospěl k názoru, že výbuch připravovali všichni tři společně s úmyslem získat peníze prostřednictvím pojistnému podvodu. Jedním z důkazů jsou informace od mobilního telefonního operátora, podle kterých spolu byli tento den v telefonickém kontaktu. Důkazů je ovšem celá řada.

Odvolal se



„Těch náhod je až příliš. Je fakt, že nemáme žádného přímého svědka a vše je založeno na nepřímých důkazech. Ty ale tvoří ucelený řetězec, který mluví zcela jednoznačně o tom, že bez asistence pana obžalovaného by Branko Mrakovič a Branko Katušič měli své konání znemožněno. Obžalovaný o něm musel vědět a musel na něm participovat,“ řekl soudce Vítězslav Božoň.

Policie také zjistila, že nějakou dobu před výbuchem majitel domu pojistil nemovitost na velmi vysokou částku. Měl navíc finanční problémy. Poté, co došlo k výbuchu, u pojišťoven i škodu uplatnil. Pokud by mu pojišťovny vyhověly, dostal by minimálně čtyři milióny korun.

Soud muže tedy nakonec uznal vinným jak z pojistného podvodu, tak z neposkytnutí pomoci, protože si podle přesvědčení soudu byl vědom, že jsou jeho známí pod sutinami zasypáni. Případ ale nekončí, odsouzený si ještě v jednací síni podal odvolání. Kauza tak nyní bude putovat k Vrchnímu soudu v Olomouci.