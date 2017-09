Hledaný je střední postavy, vysoký 170 až 180 centimetrů, má hnědočerné vlasy a hnědé oči. Z policejních informací vyplývá, že je ozbrojen, ale není nebezpečný. Je na něj vydán i mezinárodní zatykač.

Policie upozornila, že zveřejněná Hloužkova fotografie je z roku 2010, a je tedy možné, že se jeho zevnějšek změnil.

Odsouzený muž podle Rybanského o své povinnosti nastoupit do vězení ví. "Do věznice s ostrahou ho poslal Městský soud v Praze na dobu devíti let za rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, kterou páchal v letech 2004 až 2005 v souvislosti s dovozem pohonných hmot," doplnil mluvčí.

Lidé, kteří vědí, kde by se hledaný muž mohl nacházet, mají volat na tísňovou policejní linku 158.