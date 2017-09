Kromě spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun o totéž přitom žádali i tři poslanci, Jana Černochová (ODS), Daniel Korte (TOP 09) a Helena Válková (ANO). Došli totiž k závěru, že ze dvou nově vyhotovených znaleckých posudků vyplývá, že manželka a dcera Kramného nezemřely po zásahu elektřiny. [celá zpráva]

Kramný byl za jejich vraždu právě pomocí elektrického proudu pravomocně odsouzen k 28 letům odnětí svobody.

Trojice poslanců na úterní tiskové konferenci sdělila, že nezpochybňují Kramného vinu. Jen prý chtějí poukázat na možné pochybení znalců. Bývalá ministryně spravedlnosti Válková zmínila také možnost, že by Kramný požádal o obnovu soudního řízení, a ministr je s ní v tomto zajedno.

Obhájkyně čeká na verdikt ÚS

„Pokud mají obhájci Petra Kramného informace například o nových důkazech, nic jim nebrání v žádosti o obnovu řízení,“ uvedl Pelikán. Podle Kramného obhájkyně Jany Rejžkové to ale v tuto chvíli není aktuální, protože by příslušný soud neměl k dispozici kompletní podklady.

Trestní spis se totiž nyní nachází u Ústavního soudu (ÚS), kam za klienta podala stížnost. „Z mé strany by nebylo moudré podávat návrh na obnovu řízení, protože návrh by stejně ležel a nikdo by se jím nezabýval, protože by neměl spis,“ řekla Právu Rejžková s tím, že čeká na verdikt ÚS.

„Rozhodnutí Ústavního soudu bude určovat moje další kroky. Jedním z nich může být reálně uvažovaný návrh na podání obnovy řízení,“ dodala.

Srdce už neexistuje

Její klient vinu od začátku popírá a tvrdí, že manželka a dcera zemřely následkem otravy. Tuto verzi prý podporují i nově zpracované posudky. V nich autoři tvrdí, že „nelze dospět k diagnóze akutního selhání srdce při úrazu elektrickým proudem“.

Podle nich na vzorcích, které měli k dispozici, nebyly stopy po zásahu elektřinou.

Noví znalci přitom obdrželi pouze jeden vzorek srdce Moniky Kramné, jak Právu řekl místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič.

Petr Kramný u Okresního soudu v Ostravě

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Oni viděli jenom to sklíčko, srdce už neexistuje. Znalci z Ostravy i revizní znalec viděli jenom to jedno sklíčko,“ řekl Peričevič. Z posudků podle něj vyplývá, že nelze určit příčinu ani dobu smrti, jak původně tvrdili znalci z Ostravy. Je prý ale jednoznačné, že důvodem úmrtí nebylo selhání srdce, ke kterému by došlo po zásahu elektřinou.

Kramný byl pravomocně odsouzen loni v červnu za dvojnásobnou vraždu k 28 letům odnětí svobody. Podle soudů v roce 2013 na dovolené v Egyptě zavraždil svoji manželku a dceru elektrickým proudem. Odsuzující verdikt padl na základě nepřímých důkazů, které podle soudu tvoří ucelený řetězec, jehož články na sebe navazují a doplňují se.

Zásadní roli při uznání Kramného viny hrály právě znalecké posudky. Těla po převozu do ČR pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě. Ti došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem.

Naopak posudek, který si nechala vypracovat obhajoba, se přikláněl k verzi Petra Kramného, tedy že příčinou smrti byla otrava. Soud si tedy nechal vypracovat revizní posudek, který potvrdil, že příčinou smrti byl zásah elektrickým proudem. Jeho autor František Dokoupil Právu sdělil, že si za svým posudkem jednoznačně stojí.