„Řidič hondy jedoucí ve směru na Třinec narazil do před ním jedoucího vozu volkswagenu, který řídil dvacetiletý muž. Na to ještě vozidlo pokračovalo v jízdě a narazilo do stromu,“ sdělila policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Řidič vozu Honda Civic podlehl zraněním na místě, jeho třiašedesátiletá spolujezdkyně zůstala po nehodě zaklíněna ve vraku auta, ven ji vyprostili hasiči. Poraněnou ženu pak záchranáři letecky transportovali do nemocnice.

„Dechová zkouška na alkohol u řidiče volkswagenu byla negativní,“ dodala mluvčí s tím, že okolnosti nehody se prověřují.