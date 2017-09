Obžalovaní se po celou dobu hájí tím, že přípravu akce vyprovokovali nasazení policejní agenti. Zatímco si Petr Sova a spol. v roce 2014 pohrávali s myšlenkou na letákovou kampaň proti kapitalistickým korporacím, agenti podle obžalovaných chtěli provést něco důraznějšího jako útok na autosalon nebo banku.

Sova s Martinem Ignačákem to ovšem odmítali s tím, že při žádné akci nesmí být nikdo zraněn. Závěrečné řeči advokátů se zejména točily kolem nasazených agentů.

„Sami agenti přišli s autosalonem a fyzickým napadáním neonacistů. Až potom přišel nápad s vlakem,“ uvedl obhájce Jaroslav Štemberk. „Policejní orgán přišel s nápadem k trestné činnosti, obžalovaní se jej snažili mírnit. Role agentů se jeví absolutně nepřijatelná,“ dodal.

„Činnost agentů byla hybatelem celé věci,“ souhlasil s ním další z advokátů Petr Uhl.

Podle Štemberka agenti u soudu vypověděli pouze, co se jim hodilo. Když byli obhajobou tázáni na něco jiného, odpovědi se vyhýbali nebo řekli, že jde o policejní tajemství.

Nemístné srovnání



Ignačákův obhájce Ondrej Štefánik také zpochybnil právní kvalifikaci žalovaného činu jako přípravu teroristického útoku. Úvodem své řeči shrnul teroristické útoky v Evropě za poslední dobu.

Připomněl, že podle trestního řádu je objektem teroristického útoku ohrožení ústavního zřízení České republiky. Srovnávání projednávaného jednání a teroristického útoku je podle něj nemístné.

Podle obžaloby měl Sova spolu s Ignačákem a Alexandrou Ščambovou před dvěma lety údajně plánovat útok na nákladní vlak s vojenskou technikou u pražské Chuchle. Sova a Ignačák za přítomnosti obou policejních agentů měli do dvou demižonů namíchat směs benzínu, polystyrénu a rostlinného oleje.

Demižony prý plánovali zapálit a hodit na projíždějící vlak. K údajnému útoku mělo dojít v dubnu 2015, policisté ale v rámci akce Fénix zadrželi pětici nyní obžalovaných.

„Chci věřit, že demižon benzínu, který dopadne na obrněné vozidlo, nemá způsobilost ohrozit bezpečnost České republiky,“ řekl Štefánik. „Jestli vůbec něco připravovali, tak maximálně poškození cizí věci,“ dodal.

Všichni tři obhájci odmítli, že by jejich klienti byli teroristy, a navrhli pro ně zproštění obžaloby.

Žalobce chce až dvanáct let



Ignačáka, Sovu a Katarínu Zezulovou obžaloba také viní z přípravy tzv. Molotovových koktejlů, které měl Sova zakopat u pražské usedlosti Cibulka, obývané squattery. Podle vyšetřovatelů chtěli zápalné koktejly použít proti policii při případném vyklízení squattu.

Poslední z pětice obžalovaných je Radka Pavlovská, v jejímž bytě se měl útok na vlak plánovat, ona o něm věděla, ale nic nenahlásila. Všem obžalovaným hrozí až dvacetiletý trest nebo i výjimečný.

Státní zástupce Vladimír Pazourek v rámci své závěrečné řeči navrhl pro Sovu s Ignačákem trest kolem dvanácti let vězení. U Ščambové by podle Pazourka stačil postih v délce pod zákonnou hranicí, která činí 12 až dvacet let. Pro Pavlovskou navrhl podmínku a Zezulové pak za násilí proti úřední osobě trest v dolní polovině trestní sazby tří až dvanácti let.

Zbylé závěrečné řeči advokátů a obžalovaných by měly zaznít v pátek.