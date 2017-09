„Na základě písemně zaslaného trestního oznámení v současné době šetříme výroky, které byly odvysílány v televizních reportážích,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Podle televize Prima, která o podaném trestním oznámení informovala, se Pokoš obrátil na Okresní státní zastupitelství v Jablonci nad Nisou, které případ předalo policii.

Podle televize není jasné, který výrok Pokošovi vadí. Zřejmě jde ale o vyjádření, kde Kajínek říká, že se s ním Pokoš nechtěl sejít a odmítl podstoupit test na detektoru lži.

Pokud by byl Kajínek obviněn a obžalován, hrozily by mu až dva roky vězení. Kvůli podmínce, kterou dostal po amnestii prezidenta Miloše Zemana, by mu hrozilo, že by si mohl odsedět zbytek svého doživotního trestu. Pokoš několikrát vyjádřil obavu o svůj život, pakliže bude Kajínek propuštěn.

Kajínek byl po 23 letech propuštěn 23. května z rýnovické věznice, kde na něj čekali nejen novináři, ale také fanoušci. Poté odjel do Brna, kde žije se svou přítelkyní. Odsouzen byl v roce 1998 za dvojnásobnou vraždu u věznice Bory.