Ačkoli policie zpočátku pracovala s několika verzemi - od náhlého úmrtí přes nešťastnou náhodu až po trestný čin - až pitva potvrdila, že byl muž zavražděn.

„Díky provedené analýze DNA a expertíze z oboru kriminalistické daktyloskopie jsme zjistili totožnost mrtvého. Jednalo se o padesátiletého muže, který byl od 31. července pohřešován,“ uvedl na úterní tiskové konferenci kriminalista Luděk Čížek. Podle police byl muž zavražděn právě onoho 31. července.

Hledaný muž

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Tělo, které bylo nalezeno náhodným chodcem až po čtrnácti dnech od vraždy, bylo vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám ve značném stadiu rozkladu,“ pokračoval Čížek s tím, že kriminalisté během vyšetřování získali informace o muži, jenž se měl v inkriminovanou dobu, tedy poslední červencový den zřejmě mezi 14. a 15. hodinou, v daném místě pohybovat.

Hledají muže s tetováním

„Mělo by se jednat o muže ve věku zhruba třicet let, robustnější postavy, asi 180 cm vysoký s velmi krátce střiženými vlasy. Měl být oblečený do tmavých kraťasů a tmavého trika, na krku má tetování s neznámým motivem. Jedná se o muže, který by mohl policistům poskytnout velmi důležitá svědectví,“ řekl policejní mluvčí Jan Čížkovský.

Kriminalista Luděk Čížek (vlevo) a policejní mluvčí Jan Čížkovský zveřejnili pravděpodobnou podobu hledaného muže.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Hledaný muž se mohl pohybovat ve starším voze značky škoda červené nebo vínové barvy, s nápisem na zadním okně pátých dveří. Na střeše vozu byly nosiče sloužící k uchycení zahrádky.

„Kdokoli by měl informace o tomto muži, prosíme, aby informoval policii. A to ať už na lince 158 nebo na jakékoli policejní služebně,“ dodal Čížkovský.

Trojnásobná vražda

Nález lidského těla na poli poblíž Lázní Bělohrad přišel jen dva dny po brutální trojnásobné vraždě v bělohradské části Prostřední Nová Ves. Z vraždy dvou žen, matky a dcery (57 a 29 let), a dvouletého dítěte mladší z nich byl obviněn 29letý muž. V době spáchání činu měl být údajně pod vlivem drog.

Soudce jej vzal do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest. Podle slov obhájce obviněného bude zřejmě navrhovat přezkoumání duševního stavu svého mandanta, neboť ten se prý po duševní stránce necítí zdráv.