Přepadení se stalo 2. srpna v Olšanské ulici chvíli po půlnoci. Dívka se vracela domů z návštěvy přátel, když na ni nedaleko čerpací stanice zaútočil neznámý muž.

„Nejprve se ji pokusil zezadu obejmout, a když se bránila, tak ji srazil na zem, vzal za vlasy a hlavou jí praštil o chodník. Následně přepadené sebral bundu, ve které měla peněženku, a dal se na útěk,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.

Dívka za ním běžela, lupič však přelezl plot a zmizel ve křoví. Škoda byla vyčíslena na 15 tisíc korun a poškozená musela vyhledat lékaře.

Podoba podezřelého, jak ji sestavila policie.

FOTO: Policie ČR

Muž byl podle policie snědé pleti ve věku 30 až 40 let. Má středně vysokou hubenou postavu, černé delší vlasy, hranatý obličej se strništěm. „Měl výrazné černé obočí, černé oči a široký nos. Oblečený byl do modrého trička a dlouhých kalhot. Celkově působil zanedbaným dojmem a mohlo by se jednat o bezdomovce. Při přepadení nemluvil,“ konstatoval Daněk.

Kriminalisté také sestavili identikit podezřelého a prosí veřejnost o informace vedoucí ke ztotožnění lupiče, které lze předat na lince 158.