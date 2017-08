„Přítomnost norovirů byla prokázána laboratorním vyšetřením odebraných vzorků. Původní podezření, že by se hudebníci otrávili jídlem v některé z pražských restaurací, se tak nepotvrdilo,“ uvedl šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek.

Doplnil, že zdravotní potíže neměl ani personál hotelu Duo, kde hudebníci bydleli, ani další ubytovaní hosté.

Deset lidí ze třiadvacetičlenné skupiny měli střevní potíže v noci na pátek, kdy k nim vyjela záchranná služba. Ta následně převezla do nemocnice osm dívek ve věku od 10 do 17 let a jednoho muže.

Už minulý týden hygiena uvedla, že jde pravděpodobně o střevní potíže. Prověřovala ale také hotelovou kuchyni i restaurace, kde skupina jedla.