Do prodejny luxusních hodinek Hublot v pražské Široké ulici vešli loni v únoru nejprve dva z obžalovaných. Jeden z nich si nechal od obsluhy ukazovat několikeré hodinky, druhý si prohlížel vitríny. O chvíli později přišel do obchodu třetí z obžalovaných.

Muž, který si nechával předvádět hodinky najednou udeřil zaměstnance prodejny zezadu do hlavy, spoutal ho a odvlekl do zadní části obchodu. Zbylí dva se pak podobně vypořádali s druhým prodavačem.

Poté už trojici mužů nic nebránilo v tom, aby si naloupili hodinky. V obchodě našli klíče od vitrín a z nich pak nabrali devětadvacet hodinek za třináct a čtvrt miliónu.

Obžalovaným hrozí tresty mezi osmi a patnácti lety za mřížemi. Státní zástupkyně nicméně navrhla nejpřísněji potrestat Alexeje Ložečnikova, coby údajného organizátora loupeže, a sice trestem v dolní polovině trestní sazby – tedy mezi osmi a jedenácti a půl roky vězení. Naopak mimořádné snížení trestu navrhla Vitaliji Komarovskému, díky kterému se podařilo identifikovat ostatní pachatele. Horská pro něj navrhla tříletý nepodmíněný pobyt za mřížemi.

Omluva napadenému



„Moc si toho nepamatuju, protože jsem utrpěl nějaká zranění,“ uvedl před soudem napadený manažer prodejny, který při přepadení utrpěl mimo jiné otřes mozku a zlomenou čelist. „Nejdřív byli dva, pak přišel třetí jakoby nezávisle na sobě. Ukázali jsme jim nějaké hodinky. Byli hodně sebevědomí a ani vlastně nevím, jak k tomu došlo,“ pokusil se vzpomenout na incident svědek.

„Chci se za nás za všechny omluvit. Chci se omluvit vaší rodině, protože když se člověku stane neštěstí, tak jsem si uvědomil, že tím trpí celá rodina,“ řekl jeden z obžalovaných Petr Odinokov, který byl podle napadeného manažera jedním z trojice v prodejně. Podle Odinokova a i obžaloby ale čekal venku v autě.

Manažer prodejny u soudu poznal také Mariana Karlovase jako jednoho z útočníků. Karlovas připustil, že v prodejně byl, na svědka prý ale neútočil. „Spáchal jsem trestný čin a velice se kaji, omlouvám se. Vím, že mě nic nemůže ospravedlnit,“ prohlásil Karlovas u soudu. „Viděli jste všechny videozáznamy, já jsem se toho člověka ani prstem nedotkl,“ dodal nicméně.

Nejsem bandita, nejsem zločinec Marian Karlovas, obžalovaný

Po loupeži trojice mužů z obchodu odešla, lup dala do opodál připraveného auta, ve kterém už čekal řidič. Ten i s hodinkami odjel, obžalovaní nastoupili do dalšího auta a rovněž z okolí místa činu zmizeli. Z Prahy poté zamířili taxíkem do Ústí nad Labem a odtamtud patrně do Německa. Taxikář u soudu uvedl, že při zastávce na benzinové pumpě si všiml, že jeden z nich vyhodil do koše něco, co vypadalo jako černé čepice.

Z šesti obžalovaných jsou Jurij Anatoljevič Pučkov a Andrej Istratov stíháni jako uprchlí, pravděpodobně se ukrývají v Rusku. Jde zrovna o dva z trojice útočníků v obchodě. Třetím z nich je Karlovas, který se, stejně jako manažerovi prodejny, omluvil i soudu.

Může za to slabý rubl



„Vážený soude, spáchal jsem trestný čin, nehledám si ospravedlnění a velice se kaji za jeho spáchání. Nejsem bandita, nejsem zločinec,“ prohlásil ve své závěrečné řeči. „Chci se všem omluvit, promiňte mi omluvte mě. K činu mě přinutily události,“ dodal. Podle jeho obhájce se v Rusku dostal do dluhů kvůli oslabení rublu vůči koruně. Věřitelé mu prý prostřelili kolena a účastí na akci se měl dočkat snížení dlužné částky.

Komarovskij a Karlovas svou účast na samotné loupeži přiznali, Ložečnikov a Odinokov ji odmítají. Odinokov tvrdil, že jeho úkolem bylo pouze přivézt jednu tašku na místo a dvě z místa odvézt, o co šlo prý nevěděl. Ložečnikov organizaci loupeže odmítl, do Prahy prý přijel s manželkou za pamětihodnostmi a filmovou výstavou.

Policie pachatele dopadla ještě loni. Podle vyšetřovatelů jde o členy mezinárodního gangu Vyborg, který se zaměřuje na přepadávání obchodů se šperky. Vyborg má podle policie na svědomí i přepadení klenotnictví Audemars Piguet v Pařížské ulici v Praze v roce 2014.