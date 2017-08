Záchranáři byli přivoláni do hotelu na Střížkově kolem půl čtvrté ráno. Sedmatřicetiletý muž si tam stěžoval na bolesti břicha a nevolnosti. Když záchranáři za čtyři minuty přijeli na místo, přihlásilo se s dalšími potížemi osm dívek ve věku od 10 do 17 let.

„Na místo byl vyslán inspektor, který následně povolal další záchranáře a speciální vůz Atego, v němž lze ošetřovat více zraněných. Všichni trpěli nevolnostmi, zvracením a bolestmi břicha,“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Podle ní byli všichni ošetřeni a převezeni na infekční oddělení Nemocnice Na Bulovce. Všichni shodně uvedli, že byli ten večer společně na jídle v jedné z pražských restaurací. Záchranná služba o události informovala hygienickou stanici.

Děti už jsou v pořádku



Z 23 členné skupiny mělo potíže 10 lidí. „Jako nejpravděpodobnější se aktuálně v současné době při znalosti informací, které mají pražští hygienici k dispozici, jeví virová střevní infekce. Hygienická stanice nepředpokládá, že by konzumace stravy v hotelu Duo vyvolala uvedené obtíže u hudebníků. Během kontroly tam nebyly zjištěny žádné závady,” informoval ředitel pražské hygienické stanici Jan Jarolímek.

Jak dále uvedl, hygienici prověřovali také stravovací zařízení, kde skupina jedla už ve středu a ve čtvrtek. Někteří měli zdravotní problémy již před čtvrteční společnou večeři. Děti se tak mohly podle hygieny nakazit někde jinde, zdrojem může být například kontakt s nakaženým člověkem.

„Hygienická stanice v současné době čeká na výsledky vyšetření, které by měly být k dispozici během týdne. V současné době hudebnice pokračují ve svém programu,” uzavřel ředitel.