Vyšetřovatelé zatím neznají totožnost zemřelého. „Podle prozatímních informací by se mohlo jednat o cizince,” uvedla mluvčí. Ověření jeho totožnosti podle ní komplikuje to, že u sebe neměl doklady, a samotný fakt, že se pohyboval mezi lidmi bez přístřeší. Podle sobotních informací by se mělo jednat o partnera ženy.

Oznámení o vážném poranění při partnerské potyčce u železničního tunelu v Českobrodské ulici dostali policisté v sobotu kolem 15:00. [celá zpráva]

„Policejní hlídka po příjezdu na místo našla muže s bodným poraněním a skupinu dalších osob, včetně podezřelé ženy,” uvedla mluvčí. Vyšetřovatel ještě v sobotu večer zahájil ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vražda, dodala.