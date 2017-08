Nepochopitelné hazardování se životy zaznamenala palubní kamera záchranářů v červnu, když čekali na přejezdu, kde kromě osobních vlaků jezdí rychlíky na trati Praha-Plzeň.

„To snad není možné. Vždyť nevidí za ten vlak. Vy asi nejste normální,“ komentují dění na přejezdu záchranáři v sanitce. Kamera zachytila sedm motorkářů, tři cyklisty a jednu chodkyni, kteří zřejmě příliš spěchali a nemohli čekat až cesta přes přejezd bude bezpečná.

„Zachytila to jedna z našich posádek, které jsou vybavené kamerami. Určitě tam stáli déle, než je zachycené na videu, na tomto přejezdu je to docela běžné. Vlaky tam občas stojí kvůli výhybkám, protože se nepřehazují automaticky,“ řekl v úterý Novinkám ředitel Trans Hospital Plus Bořek Bulíček.

Pokuta i zákaz řízení



Podotkl, že nejčastěji si ze svítících světel a spuštěných závor nic nedělají chodci a cyklisti. „Chodci sražení vlakem už tam byli, ale motorkář ještě ne. Je to zřejmě jen otázka času,“ domnívá se Bulíček. Video prý záchranáři policii zatím neposkytli.

To potvrdila také policie. „Žádné oznámení protiprávního jednání na tomto přejezdu jsme nedostali. Hlídka tyto přestupky řeší v rámci běžného výkonu služby,“ řekla Novinkám mluvčí policie Jana Dětská.

Podle zákona hrozí za vjetí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, pokuta do 5000 korun. Pakliže přestupek dotyčný spáchá za rok dvakrát a více, může mu správní orgán uložit zákaz řízení až na půl roku a dostane také sedm bodů.