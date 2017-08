Hasiči dostali zprávu o nehodě deset minut před polednem. Místem nehody byla přehledná křižovatka v těsné blízkosti města, kde do hlavního silničního tahu I/52 z Brna do Vídně ústí odbočka do Březí.

Hasiči na místě provedli protipožární opatření a začali řídit provoz. O zraněné se postarali záchranáři.

Nehoda u Mikulova

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

„Na místě je osm zraněných, z toho čtyři děti. Čtyři dospělé a dvě děti odvezla záchranná služba do nemocnice,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Průjezd místem nehody je možný kyvadlově.