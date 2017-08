Trojice ve věku 17 a 18 let je stíhána za trestný čin obecného ohrožení. Hrozí jim až 15 let vězení. Ve vazbě je mladistvý obviněný a plnoletý.

Státní zástupce Pavel Šára v sobotu sdělil, že jeden z obviněných před soudem vypovídal, druhý nikoli. „Lítost projevili oba,“ poukázal a dodal, že ani jeden z obviněných nebyl v minulosti trestán.

Jeden z obviněných mladíků

FOTO: Pavel Karban, Právo

Potvrdil, že žháři měli vytipovány další sakrální památky, které chtěli zřejmě poškodit či zničit. „Minimálně jednu, jedním z nich,“ prozradil. O jaké objekty se jednalo, ale nekonkretizoval.

Video

Mše za shořelý kostel v Třinci-Gutech

Mladíci, které poslal soud do vazby, pocházejí z blízkého okolí Frýdku-Místku. Před soudní budovou v sobotu postával po celou dobu jednání i jeden z kamarádů obou obviněných. Šel prý kolem náhodně.

Slavili narozeniny



Podle něj slavil jeden ze žhářů osmnácté narozeniny, že by ale na oslavu zapálili kostel, neřekl. „S jedním se znám od školky, byli jsme dobří kamarádi, s druhým jsem se seznámil na střední škole,“ řekl a dodal, že obvinění nikdy neměli podobné nápady typu zapálit kostel.

Po ničivém požáru zbyly jen ohořelé dřevěné trámy a kříž, který stával před kostelem.

FOTO: Petr Sznapka, ČTK

„Jejich jednání mě šokovalo, nečekal jsem to,“ připustil a odmítl, že by mladíci inklinovali třeba k satanismu či jinému přesvědčení, kvůli němuž by zničili církevní stavbu. „Vůbec mě nenapadlo, že by něco takového mohli udělat. Jak se to seběhlo a jak se tam dostali, nevím,“ poznamenal kamarád žhářů s tím, že třetího obviněného nezná.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Římskokatolický filiální kostel Božího těla začal hořet v noci na 2. srpna okolo půlnoci, hasiči se o požáru dozvěděli krátce po ní. Oheň dostali pod kontrolu za necelou hodinu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Obnova kostela by měla vyjít na 20 miliónů korun.