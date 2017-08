Státní zástupce obžaloval sexuologa Weisse kvůli tragické nehodě

Pelhřimovský státní zástupce obžaloval sexuologa Petra Weisse kvůli jeho loňské dopravní nehodě. Potvrdila to předsedkyně Okresního soudu v Pelhřimově Lenka Jiříková. Při havárii zemřeli dva lidé, jeden člověk utrpěl těžké zranění. Podle Jiříkové by mohlo být hlavní líčení nařízeno do několika týdnů.