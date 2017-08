Mužovo zmizení bylo nahlášeno poté, co se s traktorem nevrátil na dohodnuté místo v obci Kuchař. Policie okamžitě zahájila rozsáhlé pátrání. „S ohledem na vysoký věk seniora a nepříznivé klimatické podmínky, kdy jeho traktor nebyl klimatizovaný, hrozilo, že by mohl být v ohrožení života,” vysvětlila mluvčí policie Marcela Pučelíková. Do pátrání byla zapojena i letecká služba.

Vrtulník a policisté propátrávali několik hodin široké okolí ve snaze muže najít. Nakonec muže našel až náhodný kolemjdoucí v Podbořanech. Ten následně pomocí čísla na traktoru kontaktoval majitele.

Zatím není znám pravý důvod seniorovy cesty. „S největší pravděpodobností byl zřejmě s ohledem na vysoké teploty dezorientován a nedokázal najít cestu zpět domů,“ dodala mluvčí Pučelíková.