Ministerstvo zahraničí svolalo od března několik diplomatických jednání mezi ministerstvem a velvyslancem Vietnamské socialistické republiky v Praze Truong Manh Sonem.

„Výsledkem bylo rozhodnutí příslušného zastupitelského úřadu o zřeknutí se vynětí dotyčného z jurisdikce České republiky. Což znamená, že dotyčný za účelem řádného vyšetření dopravní nehody nepožívá diplomatických výsad a imunit a řízení probíhá dle českého právního řádu,“ informovala Valentová.

Nehodou se zabývala také policie, která zjišťovala, kdo je viníkem. „Policisté zjistili, že viníkem není řidič motorového vozidla, byť byl v danou chvíli pod vlivem,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan s tím, že dále případ předali právě ministerstvu.

Pokuta až 20 tisíc



Po zbavení imunity byl případ předán pražskému magistrátu s podezřením na spáchání přestupku, protože diplomat řídil opilý, avšak dechová zkouška ukázala hodnotu do jednoho promile.

„Pokud řidič řídil pod vlivem alkoholu (prokázaná hladina do jednoho promile v krvi), ale nebyl viníkem dopravní nehody, hrozí mu ve správním řízení pokuta od 2500 do 20 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od šesti měsíců do jednoho roku,“ sdělil Novinkám mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Poněvadž je správní řízení ze zákona neveřejné, více informací magistrát sdělit nemůže.

Nehoda se stala 21. března poblíž křižovatky ulic Vrchlického a Jinonická. Řidič BMW s diplomatickou registrační značkou srazil chlapce v jízdním pruhu vyhrazeném pro autobusy a vozidla taxislužby, a to mimo přechod pro chodce. Dítě utrpělo zranění hlavy a nohy a záchranáři jej převezli do motolské nemocnice. [celá zpráva]