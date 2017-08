Stehlík před soudem stanul po 20 letech od svého obvinění. Soud mu trest neuložil, protože na případ dopadla amnestie. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Stehlík vinu odmítá.

Stehlík byl obviněn v roce 1996 spolu se synem Markem a Lubošem Pejpou. Policisté mu dávali za vinu, že neodvedl 25 miliónů korun na zdravotní pojištění zaměstnanců a daň ze mzdy. Podle obžaloby místo toho peníze použili pro podnikatelské nebo osobní aktivity.

Vladimír Stehlík u soudu

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Další bod obžaloby ho vinil z toho, že poskytovali firmě Bohemia Art bezúročné půjčky, čímž ocelárny utrpěly škodu kolem 67 miliónů korun. Podle verdiktu soudu tyto skutky nebyly trestným činem. Další škoda zhruba 117 miliónů podle obžaloby vznikla údajně kvůli neoprávněnému převodu majetku oceláren do nově založené společnosti Poldi Steel. V tomto bodě soud uznal Stehlíka vinného, způsobenou škodu ale mnohonásobně zmenšil, protože nevznikla škoda v souvislosti s pronájmem tohoto majetku.

Týkala se ho amnestie



Soudkyně Naděžda Bittnerová při zdůvodnění rozsudku uvedla, že Stehlík postupoval v úzké součinnosti se svým synem Markem i Pejpou. Vleklou kauzu nejprve téměř deset let vyšetřovala policie.

Soudy obžalobu mají od roku 2005. Kvůli Stehlíkovu zdravotnímu stavu justice vyčlenila jeho část k samostatnému projednání. V roce 2008 těžká choroba stíhání dočasně přerušila. V mezičase paralelně stíhaný Pejpa zemřel a v případě Marka Stehlíka se uplatnilo amnestijní rozhodnutí tehdejšího prezidenta Václava Klause. Amnestie se týkala také Vladimíra Stehlíka, jenž ale trval na projednání obžaloby.

Stehlík se do kladenských hutí dostal v roce 1993, kdy výroba stála a vláda udělala urychlenou privatizaci firmy. Stehlíkova firma Bohemia Art zvítězila v obálkové soutěži, když za 66 procent akcií nabídla 1,75 miliardy korun. Všechny peníze však nikdy nezaplatila. Výsledkem byl nakonec Stehlíkův odchod, části holdingu se postupně dostaly do konkurzu a zastavily výrobu. V dalších letech se do opuštěných hal výroba vrátila, byť v menším měřítku. Nyní se zbývající část Poldi opět kvůli dluhům potýká s problémy. Podnik už měsíce nevyrábí, soud nedávno povolil reorganizaci.