K potyčce došlo v Dlouhé ulici v centru Prahy před jedním z tamních klubů. Ze začátku šlo spíše o postrkovanou, ta ale přerostla v pěstní souboj, během kterého jeden z mladíků vytáhl z kapsy nůž, jímž následně svého protivníka bodl do oblasti střev.

Během následující rvačky s kamarádem zraněného již útočník nůž nepoužil, nicméně svého dalšího soka v závěru potyčky nakopl do hlavy — ten pak zůstal bezvládně ležet na silnici. Vše zachytily bezpečnostní kamery.

Zranění bylo vážné

Rvačky se celkem účastnilo šest mladíků, tři a tři na každé straně. Po skončení potyčky hledaní útočníci z místa odešli.

„Zranění zůstali na místě, kdy především bodnutý mladík skončil v péči zdravotníků, kteří ho posléze převezli do nemocnice. Tam byl mladík následně operován. K jeho zranění lékař posléze uvedl, že sice nevypadalo jakkoli dramaticky, ale ve finále bylo natolik vážné, že pokud by zraněný nevyhledal lékařskou péči, tak by mu šlo jednoznačně o život,” uvedl policejní mluvčí.

Policie žádá veřejnost o pomoc



K potyčce došlo minutý týden ve středu v ranních hodinách. Hledané mladíky se však do této doby nepodařilo vypátrat, ani není známá jejich totožnost. Proto se nyní policie obrací s žádostí o pomoc na širokou veřejnost.

„Pokud hledané na záběrech kamer poznáváte, znáte jejich totožnost, potažmo místo jejich pobytu či pohybu, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158,” dodal mluvčí.

V případě vypátrání a odsouzení hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na tři roky.