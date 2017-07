„Příčinou úmrtí byla závažná poranění, která vznikla úmyslným cizím zaviněním,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Fialová. Novorozenec na následky závažných poranění v nemocnici zemřel v pondělí.

Jde o chlapce, který dostal jméno Pavel, žena jej do babyboxu odložila v neděli v šest ráno. Byl zabalený do županu. „Po jeho převozu do Fakultní nemocnice v Plzni a následném vyšetření lékaři bylo zjištěno, že někdo mohl novorozenci způsobit vážnou újmu na zdraví nesouvisející s porodem,“ uvedla Fialová.

„Hned na prvopočátku kriminalisté prováděli šetření v okolí babyboxu, ve velmi krátkém čase se jim díky intenzivnímu prověřování podařilo zaznamenat pohyb vozidla a také osobu, která dítě do babyboxu umístila. Provedenými výslechy dále ustanovili matku, která chlapce porodila,“ dodala Fialová.

Dítě převezla babička



Žena svoje těhotenství utajovala. „V inkriminovanou dobu porodila bez přítomnosti jiné osoby v koupelně svého bydliště v Plzni,“ sdělila Fialová. „Již v průběhu gravidity ale pojala úmysl uskutečnit hrůzný plán. Bezprostředně po porodu se za použití hrubého násilí snažila chlapečka usmrtit, kdy ji však v koupelně vyrušila její matka, která o těhotenství své dcery do té doby neměla tušení. Rodička pak svou matku požádala o převoz novorozence do babyboxu,“ uvedla Fialová.

„U dítěte byla v nemocnici posléze zjištěna závažná poranění, která nemohla vzniknout při porodu, ale pouze úmyslným cizím zaviněním, a na jejichž následky druhý den novorozenec zemřel,“ dodala mluvčí. Ženě hrozí až výjimečný trest.

První případ úmrtí



Podle zakladatele už dvanáct let fungující sítě babyboxů Ludvíka Hesse jde o první případ, který skončil takto nešťastně. „Je to pro mne osobní tragédie,“ řekl Právu Hess, který se ještě ve středu dopoledne domníval, že matka dítěti neublížila úmyslně.

Druhý chlapeček, pojmenovaný Luděk, se v babyboxu ocitl v devět hodin. Měl podvázaný pupečník a na sobě jen zbytky šedého svetru. „Jeho stav je dobrý. Z dosavadního šetření vyplývá, že spolu oba případy nesouvisí,“ řekla Právu Fialová.

Na systému babyboxů plzeňská tragédie nic nemění, to je jako by zrušili nemocnici, protože jim tam zemřel pacient Ludvík Hess, zakladatel babyboxů

Plzeňský babybox je zabudovaný do zdi budovy polikliniky v centru města a slouží od roku 2011. Celkem do něj bylo zatím odloženo pět dětí. Příslušnou péči zde nalezeným novorozencům poskytuje neonatologické oddělení fakultní nemocnice, převoz trvá kolem patnácti minut.

„Mrzí mě, že babybox v Plzni není přímo v nemocnici, jak to standardně bývá – novorozenec by se nemusel převážet, v péči lékařů by byl dřív,“ podotkl Hess. Primář zmíněného neonatologického oddělení Jiří Dort ale patří mezi největší odpůrce babyboxů.

Ty fungují v Česku od června 2005 a za tu dobu v nich bylo doposud odloženo 156 miminek. „Na systému babyboxů plzeňská tragédie nic nemění, to je jako by zrušili nemocnici, protože jim tam zemřel pacient,“ uzavřel Hess.