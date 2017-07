Tragédie se stala loni 12. října nad ránem v jednom z jihlavských bytů. Podle státního zástupce Jiřího Moravy přijel Čáp z Brna, kde studoval. Do Jihlavy si přivezl všechno potřebné k činu, na nějž se připravoval. V garáži poblíž bytu se převlékl, ve sklepní kóji u bytu si ještě oblékl kabát, vzal si latexové rukavice a nůž, poté se vydal do bytu.

„Měl klíče, takže vstoupil do bytu. Jeho matka se probudila a potkala ho v předsíni. Obžalovaný do ní začal bodat, upadla, ale on bodal dál. Měla nejméně 26 bodných a řezných ran, které zasáhly takřka všechny životně důležité orgány. Žena na místě vykrvácela,“ popsal děsivou událost Morava.

V bytě ale spal ještě Čápův handicapovaný bratr. Když muž vstoupil do jeho pokoje, bratr se vzbudil a otázal se, co se děje. „To jsem já, spi dál,“ uchlácholil podle žalobce Čáp bratra a následně prý hodinu v bytě přemýšlel, co by s ním udělal.

Když jsem matku bodnul, začala řvát, tak jsem pokračoval, aby byla konečně ticho. obžalovaný Marek Čáp

„Dospěl k závěru, že by ho bratr mohl usvědčit. Kdyby ho zabil, tak bude sám dědit majetek v hodnotě pěti miliónů, a navíc se o postiženého bratra nebude muset starat. Proto šel znovu do jeho pokoje, přiložil bratrovi nůž ke krku a vší silou řízl,“ dodal Morava. Bratra doslova podřízl, rána na krku měla 25 centimetrů a čepel se zastavila až o obratle.

Drobný mladík v brýlích se před soudem třásl a vzlykal, ale nezapíral. „Zavraždil jsem je, je mi to hrozně líto. Matku jsem měl rád, ale hrozně jsem se jí bál, hlavně proto, co by byla schopná udělat mně nebo bráchovi,“ vzlykal.

Vzal 100 tisíc a odjel pryč



Několik desítek minut Čáp před soudem popisoval, že on i bratr měli s matkou těžký život, trpěli prý různými jejími výmysly ohledně vedení domácnosti. „Už se to nedalo vydržet, měl jsem toho plné zuby. Pak ve mně začala hlodat myšlenka, že by bylo lepší, kdyby byla mrtvá. Já bych měl klid, i bráchovi by bylo líp. Přišlo mi to jako nejlepší řešení,“ řekl u soudu Čáp, který patřil mezi známé propagátory folklóru v Jihlavě.

„Když jsem matku bodnul, začala řvát, tak jsem pokračoval, aby byla konečně ticho. Řízl jsem se přitom, takže mi bylo jasné, že na mě policajti přijdou. Všude byl pak klid, a tak jsem přemýšlel, co s bráchou. Bylo mi jasné, že půjdu do vězení, kdo by se pak o něj staral? Tak jsem si řekl, že bude lepší, když zabiju i jeho. Díval jsem se chvíli, jak spí, pohladil jsem ho a pak jsem to taky udělal,“ přiznal mladík.

Po činu rozházel v bytě věci a odnesl si 100 tisíc korun, aby vše vypadalo jako loupežná vražda. Následně odjel zpět do Brna. Na místo činu se vrátil po několika dnech a zavolal policii, že našel své nejbližší doma mrtvé. Případ bude pokračovat výslechy dalších svědků a znalců.