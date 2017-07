Záchranáři odvezli čtyři zraněné do nemocnic. „Čtyřiadvacetiletá žena s poraněním hlavy, horní končetiny a otřesem mozku byla transportována letecky do ostravské Fakultní nemocnice. Do stejného zdravotnického zařízení sanitka odvezla také devětasedmdesátiletého muže s poraněním hlavy,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Další dva zranění, čtyřiadvacetiletý muž a žena seniorského věku, skončili v Městské nemocnici v Ostravě.

Následky nehody likvidovali hasiči. „Zabezpečili transport zraněných osob, zlikvidovali únik provozních kapalin z automobilů a zajistili opětovné zprůjezdnění místní komunikace,“ uvedl mluvčí hasičů Marek Gašparín.