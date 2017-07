Za ohrožení pod vlivem návykové látky teď Šnebergrovi hrozí přísnější trest s ohledem na to, že za takový čin byl v posledních dvou letech odsouzen. Může skončit ve vězení až na tři roky.

„Není to nic, co by mně dělalo radost. Na druhou stranu je kluk dospělý a je to jeho boj,“ řekl Michal Šnebergr starší. Synovo pochybení se snažil zmírnit. „Nejel z hospody a nikoho nezranil. Ráno se vydal do práce a nadejchal. Stanou se horší věci,“ dodal. Podle jeho názoru policisté na syna už čekali. „To tady bohužel patří k životu,“ uzavřel starosta.

Měl 1,42 promile

Podle klatovské policistky Dany Ladmanové hlídka řidiče ve vozidle Škoda Octavia zastavila 15. května před třetí hodinou ranní v prostoru bývalého hraničního přechodu v Alžbětíně.

„Dechová zkouška byla pozitivní s výsledkem 1,42 promile. Muže následně policisté převezli do nemocnice v Klatovech, kde se podrobil odběru krve,“ řekla Ladmanová. V případu podle jejích slov policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu.

„Usnesení o zahájení trestního stíhání zatím dotyčnému řidiči předáno nebylo,“ dodala s tím, že ve věci bude zpracován znalecký posudek. Sám řidič podle zjištění Práva přišel s verzí, že krátce před jízdou vypil tři deci čtyřicetiprocentní vodky kvůli problému s nachlazením.

Získat řidičák zpět nebude snadné



Získat zpět řidičák nebude pro Šnebergra tak jednoduché. Jeho vrácení je totiž podmíněno úspěšným absolvováním dopravně psychologického vyšetření.

„V případě těchto recidivistů se zkoumá i případná závislost na návykových látkách. Pokud odborník dojde k závěru, že řidič má sklon k tomu, že by mohl znovu usednout za volant po požití alkoholu, stanoví zpravidla zkušební dobu,“ sdělil Právu dopravní psycholog Karel Havlík.