„Je nutné přisvědčit odvolacím námitkám v tom směru, že nebylo naprosto jednoznačně prokázáno, že by se to dítě narodilo živé,“ odůvodnil relativně podstatné snížení trestu předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Právě proto, že není možné jednoznačně určit, zda bylo živé či nikoliv, soud v duchu zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) překvalifikoval čin z vraždy na pokus o vraždu.

„To nic nemění na trestní odpovědnosti obžalované, která spočívá v tom, že se dopustila jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby to dítě usmrtila,“ upozornil Lněnička.

2,38 promile



Žena porodila chlapečka loni v únoru na zahradě. Podle ní nejevil známky života, i když se s ním snažila třást. Tělíčko proto odložila do trávy a odešla do domu pro blůzku, do které je pak zabalila. Ostatky uložila do krabice s oblečením na balkón.

Podle znalců chlapeček zemřel na asfyxii, tedy přerušení dodávky kyslíku do organismu. Svůj podíl na tom měl i fakt, že novorozenec měl v krvi 2,38 promile alkoholu. Obžalovaná před soudem uvedla, že v den porodu žádný alkohol nepila, den předtím ale ano.

Zhruba po dvou měsících tam tělíčko objevila starší z dcer obžalované a svěřila se s tím na Facebooku. Informace o nálezu se rychle rozšířila v rodinném kruhu a sestřenice věc oznámila na policii. Odsouzená žena proto mezitím odnesla ostatky v igelitové tašce do propusti mostku pod silnicí v jedné obci na Chrudimsku, kde je následně nalezli policisté.

Odsouzený partner



„Když se to stalo, neslyšela jsem křičet dítě. Zazmatkovala jsem, protože situace v rodině nebyla moc dobrá,“ uvedla žena. Její partner, který nepracoval a nechal se jí živit, totiž ženu i jejich tři děti psychicky a fyzicky týral, dělal jí žárlivé scény. V minulosti za to dokonce dostal i tříletou podmínku. „Bála jsem se, že na to přijde, vyhrožoval mi, že mě zabije,“ dodala žena.

I proto při úvaze o trestu soud přihlédl k „velice rozháraným“ poměrům v domácnosti. „Druh ji určitým způsobem nutil ukončit těhotenství,“ uvedl Lněnička s tím, že je to při úvaze o trestu podstatné.

„Je mi to velice líto, je to pro mě těžký, mám doma tři děti, o které jsem se starala a hrozně mi chyběj, nechci nic víc než se o ně zase starat. Prosím vás o shovívavost, je mi to hrozně líto, kdyby se to dalo vrátit, tak bych to vrátila,“ kála se před soudem žena.