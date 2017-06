Muž na začátku června umístil na sociální sítě video, kde se k vyjadřuje k incidentu, při kterém muž v Chomutově zastřelil Roma, jenž najížděl dodávkou do zaparkovaných aut. „Dobrou věc udělal. Problém je v tom, že zk***ená česká justice ho bude posílat za katr, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak pro ty cikány jedu do Chomutova a vyvraždím to,“ řekl mimo jiné na videu.

Právě za to ho policie obvinila. „Ze spáchání přečinů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a schvalování trestného činu obvinili dnes chomutovští kriminalisté muže ve věku 32 let z Plzně. Prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě šířil videozáznam, na kterém sám vystupuje a schvaluje spáchání závažného zločinu vraždy na chomutovském sídlišti. Dále pak skupině obyvatelů na sídlišti vyhrožuje usmrcením,“ řekla Pivková.

Muž je stíhán na svobodě. Hrozí mu šest měsíců až tři roky vězení.

Najížděl do aut

Incident se odehrál na konci května. Sedmatřicetiletý muž je obviněn z vraždy, podle policie slyšel kolem třetí hodiny ranní hluk, když se venku hádala skupinka Romů a jeden z nich najížděl do zaparkovaných aut.

Ihned poté vyšel s legálně drženou zbraní před dům a na auto, které právě v té chvíli projíždělo kolem něj, začal střílet. Řidiče dodávky podle policie zasáhlo několik střel a utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Střelec počkal na policii, která ho obvinila, soud ho poslal do vazby. [celá zpráva]