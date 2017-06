Ještě předtím, než soud vynesl svůj verdikt, vyslechl znalkyni v oboru kynologie Naděždu Střelkovou. Ta o způsobu útoku nechtěla příliš spekulovat. „Chlapec psy znal. Opravdu se jednalo o mimořádnou situaci, která nastala ve chvíli, kdy ani psi ani chlapec nebyli pod dohledem,“ řekla soudu. S největší pravděpodobností podle ní k útoku zavelel pes, který nemá příliš zkušeností s dětmi. „S jistotou mohu pouze vyloučit, že by útočilo přítomné 4,5 měsíční štěně. Z ostatních sedmi psů mohl být původcem kdokoli,“ dodala.

Soud tak rozhodoval i o zabrání psů. „I z vyjádření znalkyně vyplynulo, že psi primárně nebezpeční nejsou a nebudou, pokud projdou výcvikem,“ vysvětlil předseda senátu, proč se soud rozhodl psy ponechat obžalovanému a jeho partnerce.

Jak již dříve uvedla znalkyně, určitě by se už ale neměli dostat do obdobné situace, jež nyní vedla k fatálním následkům. „Psi postupovali podle svých zkušeností. Něco se stalo, oni to nějak vyřešili a žádný postih z toho pro ně neplynul. Proto v nich zůstalo zakódováno, že reagovali správně,“ varovala odbornice na kynologii.

Dítě i psi bez dozoru



Tragédie se stala loni v září na zahradě rodinného domku. Na místě byli v tu chvíli majitel psů Pavel Horna a jeho známý, otec dítěte. Oba muži na chodníku před domem připevňovali poznávací značku na přívěsný vozík a chlapci chvíli nevěnovali pozornost.

Ukázalo se, že se psy nacházejícími se na pozemku majitele byly již dříve problémy vyjádření policie

Ten se sám vrátil zpět za psy na pozemek domu. Když si muži uvědomili, že s nimi není, začali ho hledat. Volali, ale nikdo se neozýval. Mysleli, že si možná hraje v domě u počítače.

„Šel jsem dozadu, kde jsou kotce psů, které jsem sám stavěl. Podíval jsem se a viděl jsem tělíčko. Strašně jsem zařval. Běžel jsem tam. Okolo se pohybovali psi, ale jako normálně, přibíhali a zase odbíhali, žádná známka agrese nebo nevraživosti,“ řekl v minulosti u soudu otec, který dítě vychovával sám. Jeho matka žila v Anglii.

Snažili se ho zachránit



Dítě leželo na zemi schoulené v prohlubni. „Napadlo mne, že je schoulený, aby se bránil. Přiběhl jsem a zvedl ho. Zaklonila se mu hlavička a já jsem uviděl tu strašnou díru do krku. Strašně jsem řval o pomoc,“ řekl dříve u soudu otec a vzpomínal, že ihned začali se záchranou.

„Držel jsem mu ten krček, mezi prsty mi proudila krev. Pořád jsem se ho snažil zachraňovat, měl takový strašný, smutný oči,“ zaznělo také z jeho úst. Ani příjezd záchranářů, včetně příletu vrtulníku, už ale nemohl tragickou událost zvrátit.

Ze znaleckého posudku z odvětví kynologie, který byl zpracován v průběhu téměř tříměsíčního vyšetřování, vyplynulo, že se tragické události dalo předejít, kdyby muži nenechali chlapce bez dozoru. „Ukázalo se, že se psy nacházejícími se na pozemku majitele byly již dříve problémy. V minulosti zaútočili na jiná zvířata nebo i přes zabezpečení vnikli na pozemky sousedů. Pravděpodobnost, že zaútočí, se dala alespoň předpokládat,“ uvedla před koncem roku policie. Není prý ani vyloučeno, že by psi v budoucnu nemohli opět zaútočit.