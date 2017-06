Sudků údajně zaútočila na dívku na toaletách kavárny. Srolovaným tričkem ji prý zezadu škrtila. Dívka vykřikla a ze záchodu vyběhla, čehož si všiml jeden ze zaměstnanců kavárny, který následně zavolal policii. Sudků zaměstnanci mezitím řekla: „Už je po všem, můžete zavolat policii.“

Do kavárny přijeli podpraporčíci Kočer s Michálkem. Zaměstnanec kavárny ve středu před soudem uvedl, že oběma policistům řekl, že Sudků dívku škrtila. Policisté si pak rozdělili role. Michálek zpovídal napadenou dívku, dostávalo se mu prý pouze skupinové odpovědi jejích spolustolovnic, že se nic nestalo, že to není nic pro policii a že se chtějí bavit.

Policisté Petr Michálek (vlevo) a Lukáš Kočer (uprostřed) se svým obhájcem

FOTO: ČTK

Napadená dívka, která podle policisty byla otřesená, mu prý jen řekla, že se jí Sudků snažila přetáhnout triko přes hlavu. „Poškozené jsem se opakovaně ptal, jestli nechce zavolat záchrannou službu, opakovaně jsem byl odmítnut,“ uvedl Michálek. „Nedomnívám se, že by na místě došlo ke škrcení. Poškozené by se nepodařilo vydávat nějaké zvuky a už vůbec by se jí nepodařilo utéct,“ dodal policista.

Sudků recitovala básně



Kočer se věnoval Sudků. Snažil se s ní podle svých slov komunikovat a zároveň ji také hlídal. Sudků podle něj seděla na zahrádce kavárny, pila pivo a tvářila se, že se nic nestalo. „Řekla nám, že se nic nestalo, že tu pije pivo a že se tu baví,“ uvedl Kočer. „Ze začátku normálně pozdravila, dvě tři věty promluvila normálně a pak se tvářila, že tam nejste,“ dodal.

Podle Kočera měla Sudků potřebu neustále mluvit o své minulosti. „Říkala mi svůj příběh, že se léčila v Bohnicích, že podstoupila hormonální léčbu, že byla sestřička,“ popisoval. Sudků podle něj celou dobu držela sborník básní a čas od času něco zarecitovala. „Říkala, že má těžký život, že chodí na psychiatrii, že má deprese,“ pokračoval policista s tím, že se mu svěřila, že se v minulosti pokusila o sebevraždu.

Policisté Lukáš Kočer (vlevo) a Petr Michálek (vpravo) v soudní síni

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Oba policisté se shodli, že Sudků svým vzezřením do prostoru kavárny nijak nezapadala.

Policisté přivolali záchrannou službu a nechali ji převézt do psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. O incidentu na toaletě se ale záchranářům nezmínili. „Vyhodnotili jsme, že se nic nestalo, že je paní zřejmě blázen, a postarali jsme se o to, aby tohohle blázna viděl odborník,“ prohlásil Kočer.

Soud bude pokračovat v srpnu, kdy by měla vypovídat napadená dívka.

Sudků z bohnické léčebny propustili po patnácti dnech s tím, že je zdravá. Žena v podstatě vzápětí poté ubodala v obchodním domě na pražském Andělu zákaznici. V březnu byla Sudků Městským soudem v Praze odsouzena za vraždu k výjimečnému trestu třiceti let vězení. V době útoku byla podle soudu příčetná, chtěla se podle znalců lékařům pomstít za to, že ji propustili, a zajistit si další pobyt v léčebně.