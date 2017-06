Březinův obhájce Filip Opatřil pro klienta navrhuje trest ve výši 11 až 12 let ve věznici s ostrahou. „Když se doznávám, očekávám, že trest bude spravedlivý,“ řekl v úterý směrem k senátu Radek Březina.

Žalobce Miroslav Stoklásek pro něj naopak navrhuje další zpřísnění trestu za lihové podvody a účast na organizované zločinecké skupině, a to na maximální hranici 13 let a čtyř měsíců strávených v nejpřísnějším typu věznici se zvýšenou ostrahou. Rozsudek zřejmě vyřkne odvolací soudní senát ve čtvrtek.

Druhý den hlavního líčení začal výpovědí soudní znalkyně, psycholožky Jany Telcové, u které si objednali znalecký posudek na lihového bosse Březinovi obhájci. Těm jde o to představit Březinu jako muže, který nemá problém s resocializací a jeho náprava je možná.

Lze usuzovat, že se dalších pochybení nebude dopouštět. Jana Telcová, soudní znalkyně

Znalkyně navštívila Březinu vloni na podzim v olomoucké vazební věznici. Strávila s ním při třech sezeních devatenáct hodin. „U posuzovaného je přítomen pocit viny, uvědomuje si svůj skutek. Ví, že to neměl dělat a že to byla chyba. Má obrovské zázemí v rodině a je na tom psychicky tak, že užívá antidepresiva. Je výhodnější, aby pobýval ve vězení nižší kategorie. Je to výhodnější pro společnost i z ekonomického hlediska. V tvrdším režimu by se mohly zhoršit jeho zdravotní problémy. Má velké předpoklady pro resocializaci,“ řekla znalkyně.

Za mřížemi je dosud Březina čtyři roky a osm měsíců, z toho 3,5 roku ve vazební věznici. Podle znalkyně se ve vězení nedopustil žádných kázeňských prohřešků a má pochvaly. „Lze usuzovat, že se dalších pochybení nebude dopouštět. Má zcela jiné zájmy a dokáže žít svým způsobem života. Zajímá se o vědecké věci, o rodinu,“ podotkla Telcová s tím, že v přísnější věznici čeká na Březinu menší množství vycházek, kontaktů s ostatními spoluvězni a nižší možnosti volnočasových aktivit.

Lihový boss Radek Březina u odvolacího Vrchního soudu v Olomouci.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Předseda senátu Ivo Lajda se znalkyně opakovaně ptal, jak se na jejím posudku projevilo zjištění, že měl Březina před čtyřmi lety z vězení rozsáhle ovlivňovat trestní řízení a důkazy, které proti němu byly shromažďovány. Původně svaloval vinu na jinou osobu a sám se snažil vyvinit. Poukazoval i na Březinův pokus o uplácení dozorce 15 tisíci korunami kvůli možnosti povolení návštěvy ve vazbě. „Očekával bych, že se to objeví ve vašem posudku kvůli resocializaci,“ vyjádřil se ke znalkyni zkoumavě soudce.

Věrohodnost je mírně snížená



„Osobnost Radka Březiny je normální, nevykazuje symptomy charakteristické pro osoby ze 75 procent se vyskytující ve věznicích. Neshledala jsem, že by byl hysterickou osobností nebo psychopat. Ani narušení empatie, že by byl impulsivní a vykazoval známky agresivity,“ pokračovala znalkyně. Až na opakované naléhání soudce znalkyně přiznala, že „pokud se něčeho takového dopustil, jeho věrohodnost se tím nepatrně snižuje.“

Sám Březina v úterý naznačil, že nebyl při prošetřování jeho lihového byznysu odhodlaný se přiznat. „Ano, je to pravda, je to až na základě důkazů. Nevím, jak bych se zachoval, kdyby nebyly,“ řekl lihový boss.

Radek Březina čelí s mladším bratrem Tomášem a šesti kumpány obžalobě za to, že od roku 1998 do roku 2013 měli výrobou a fiktivní denaturací lihu český stát připravit o 6,3 miliardy korun. Krajský soud bratry Březinovy a šest dalších členů odsoudil v prosinci 2015 za krácení daně při nelegálním obchodování s lihem a účast na organizované zločinecké skupině.