„Zůstává nesporné, že pachatelem byl obžalovaný David Virgulák,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Virguláka podle něj usvědčila kombinace dvou zásadních důkazů – množství pachových stop nalezených ve všech třech místech a nález peněženky jednoho ze zavražděných u Virguláka.

„Neexistuje jiné vysvětlení, než že se obžalovaný ne všech třech místech musel nacházet, a že musel vraždit. Usmrcení poškozených spojuje stejná střelná zbraň, která byla použita a ukazuje na stejného pachatele,“ dodal Zelenka. Podle soudu nebyl po celé řízení proveden jediný důkaz, který by Virgulákovi poskytoval alibi.

Zpochybnění pachových stop



Virgulákův advokát Michal Stupka se během procesu snažil zpochybnit hlavní důkaz proti svému klientovi - pachové stopy. Podle něj nebyly odebrány podle pravidel a mohlo dojít k záměně. Už městský soud jeho tvrzení ale odmítl s tím, že ve vozidlech byla nalezena řada Virgulákových pachových stop, které nejdou vysvětlit náhodným přenosem nebo neodbornou manipulací. Mezi dalšími nepřímými důkazy byly výpovědi spoluvězňů z vazby nebo policejní odposlechy.

David Virgulák u městského soudu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Z mého pohledu, jednoznačně jednotlivé odběry pachových vzorků nebyly provedeny v souladu s pokyny krajského ředitele. S ohledem na tyto okolnosti si myslím, že jednotlivé výsledky nelze použít,“ uvedl v odvolání Stupka. Podle něj od počátku docházelo ke krácení Virgulákových práv na obhajobu.

„Já bych zastřelil psy ”

Stupka také soudu předložil nečitelně podepsaný dopis, který prý obdržel v pondělí, v němž pisatel uvádí: „Asi před rokem jsem měl rozhovor s muklem, který mi řekl, že se vražd dopustil někdo jiný a ten se teď směje.“ Podle dopisu se mělo jednat o muže s polským jménem, v době vražd se prý zbavoval zbraně. „Odvolací soud naprosto nepochybuje o tom, že by se takové oznámení dostalo k orgánu činném v trestním řízení,“ odmítl nový důkaz Zelenka.

„Já jsem ty taxikáře v životě neviděl, poprvé jsem je viděl až na pitevním stole. Taxislužbu jsem nikdy nevyužíval, neměl jsem na to finanční prostředky,“ prohlásil na závěr jednání Virgulák. „Jsem v tom namočenej díky tomu, že mě do toho policie namočila až v base. Díky tomu, že jsem se svěřoval muklům s nějakou hypotézou, jak se to možná mohlo stát,“ dodal.

Stejně jako jeho advokát i Virgulák se snažil zpochybnit důkaz pachovými stopami. „Já to řeknu na rovinu. Já bych ty psy zastřelil, protože kecaj. Kdyby nebyly ty pachovky, tak se nemaj na čem zahákovat,“ prohlásil obžalovaný. „Jedna éra Kajínkova skončila a moje začla,“ zakončil Virgulák s odkazem na nedávno omilostněného vraha Jiřího Kajínka.

Pokuta za parkování



Virgulák před třemi lety několika výstřely do hlavy zavraždil tři taxikáře, kterými se nechal z centra Prahy odvézt několik kilometrů za hranice metropole. Prvního řidiče střelil pěti ranami do hlavy na konci ledna 2014 u vesničky Luka pod Medníkem poblíž Jílového u Prahy.

Poté mu ukradl telefon, dva tablety, peněženku a klíče od auta, které i s mrtvolou odvezl zpět do Prahy, kde vůz odstavil. Kvůli tomu, že mělo auto tónovaná skla, byla mrtvola objevena až o dva dny později. Za stěračem se mezitím objevila pokuta za parkování.

V podstatě stejně si Virgulák počínal o dva měsíce později. Nejprve se 10. dubna před půlnocí nechal dalším taxíkem odvézt do Uhříněvsi k cyklostezce, kde dvěma výstřely usmrtil řidiče, který ho na místo dovezl. Opět mu ukradl peněženku, telefon, tablet a podobně. Na rozdíl od lednové vraždy ale mrtvola zůstala poblíž cyklostezky. Do Prahy se znovu vrátil autem zavražděného a odstavil ho poblíž Karlova náměstí.

Okamžitě si Virgulák údajně zastavil další taxi a nechal se odvézt na totéž místo v Uhříněvsi, kde jedním výstřelem usmrtil pětadvacetiletého řidiče. Mrtvolu nechal u stejné cyklostezky a autem se vrátil do Prahy. Obě mrtvoly nalezl druhý den ráno kolemjdoucí.