Přitom v těchto zařízeních Fondu ohrožených dětí nacházejí útočiště děti, které ve vlastních rodinách musely snášet různá příkoří. Očekává se tak, že v náhradním domově budou jako v bavlnce zahrnuty láskyplnou péčí.

„Kriminalisté prověřovali oznámení jako podezření z týrání svěřené osoby. Nakonec dospěli k závěru, že jednání dotyčné pracovnice nenaplnilo všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, ale mohlo by se jednat o přestupek. Proto věc postoupili příslušnému správnímu orgánu,“ řekla Právu Dagmar Brožová z domažlického policejního ředitelství.

Rozhodně se nedá mluvit o týrání dětský psycholog

Vyplázni prolhaný jazýček, já ti ho posolím, ať víš, že lež pálí. To slýchával malý Jakub od 59leté tety, jak se vychovatelkám v Klokáncích říká. Ta sama později uznala, že zvolila nevhodný způsob, jak chlapce odnaučit lhaní. „Byl to jeho velký zlozvyk. Vysvětlování nepomáhalo. Nevím, co mě to napadlo,“ uvedla vychovatelka.

„Prostě jsem mu řekla, ať vyplázne jazyk, a dala mu na něj špetku soli, aby si uvědomil, jak lež pálí,“ dodala vychovatelka, které k poslednímu březnu skončil v Klokánku pracovní poměr. Její kolegyně o ní tvrdí, že byla velmi důsledná a přísná. „To ale není na škodu, děti potřebují řád a pravidla,“ shodly se další tety.

Podle dětského psychologa Karla Bröckla zašla vychovatelka při umravňování prvňáčka za hranu. „Já ji sice chápu, že chtěla zkusit něco, co by na něj zabralo a mělo efekt. Ale tohle nebylo šťastné,“ prohlásil psycholog.

Na druhou stranu ale upozornil na to, že neudělala nic, co by chlapce nějak traumatizovalo nebo se podepsalo na jeho psychice. „Rozhodně se nedá mluvit o týrání,“ uzavřel Bröckl.

Vedoucí vše věděla od dětí

Vedoucí janovického Klokánku Alena Jandová se nechtěla k věci vyjadřovat. Jak Právo zjistilo, letos v lednu si u ní na dotyčnou vychovatelku stěžovaly děti, které měla na starost. Potrestala ji tehdy ústní důtkou s upozorněním, že se podobných metod, jako je sypání soli na jazyk, musí vyvarovat.

„Takové jednání je pro nás naprosto nepřijatelné. Tímto způsobem se rozhodně nelze k dětem chovat. Snažíme se, aby u nás měly co možná nejvlídnější prostředí,“ reagoval předseda Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk.

Podle něj šlo v tomto případě o selhání jedince. „Bohužel všechno nelze ohlídat. Zpřísnili jsme psychotesty pro uchazeče o práci v Klokáncích,“ dodal Vaněk s tím, že policii při vyšetřování této záležitosti poskytl fond veškerou součinnost.

Klokánek v Janovicích nad Úhlavou je v provozu již od dubna 2009 a kapacitou 28 dětí je největší v celé ČR. O děti tady pečují vždy dvě vychovatelky, které s nimi bydlí v klasických bytech, přičemž v jedné klokaní rodině jsou maximálně čtyři děti.

„Snažíme se, aby děti poznaly co nejvíce tepla rodinného krbu,“ píše se na webových stránkách Klokánku.