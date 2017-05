„Velice se omlouvám všem občanům za své nezodpovědné chování, kdy jsem 27. května večer sedl u zahradnické školy za volant v podnapilém stavu a cestou do centra města způsobil škodu na majetku,” napsal starosta Mikeš.

„Beru na sebe plnou zodpovědnost za důsledky svého chování. Je mi to nesmírně líto. Toto zkratkovité jednání beru jako své lidské selhání. Celou situaci nyní šetří policie, se kterou plně spolupracuji,” doplnil Mikeš s tím, že 26. června předloží své pochybení k projednání mělnickému zastupitelstvu.

Při nehodě, kterou starosta způsobil, se podle policie nikomu nic nestalo.

„Šedesátiletý řidič nejprve narazil do lavičky, přitom si poničil kolo u auta. Pak ale v jízdě pokračoval, v jedné z ulic naboural do zaparkovaného vozidla. Pak se pokoušel zaparkovat u městského úřadu a při parkování naboural do budovy,“ popsala kolize starosty policejní mluvčí Markéta Johnová.

Škoda čtvrt miliónu



Škoda dosáhla podle ní asi 230 tisíc, přičemž největší podíl škody je na starostově autě.

Policejní hlídka, která dorazila na místo, odebrala Mikešovi řidičský průkaz. „Odmítl dechovou zkoušku na místě, ale sám požádal o odběr krve, kterému se podrobil. Výsledky tohoto testu zatím nemáme,“ dodala Johnová.

Mikeš není jediný starosta, který usedl za volant pod vlivem alkoholu. Stejný prohřešek má za sebou i bývalý starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl (ODS). Ten byl v říjnu 2009 na školním srazu. Druhý den ráno sedl do auta a jel za rodinou. Cestou ho stavěla policejní hlídka a Nejdl nadýchal přibližně 0,7 promile alkoholu. Tlaky na své odvolání z funkce starosty tehdy ustál, ale měsíc po události odstoupil z kandidátky ODS pro volby do Poslanecké sněmovny.